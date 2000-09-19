Японец Танака повторил невероятный рекорд Ломаченко

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Третий дивизион Такана покорил после сегодняшней победы над чемпионом WBO в наилегчайшем весе Ши Кимура (17-2-2, 10 КО). Танака в ярчайшем поединке побил Кимуру разделенным решением судей (114:114, 115:113 и 116:112).Ранее Такана становился чемпионом мира в минимальном и первом наилегчайшем весе. Первый титул японец завоевал в мае 2015 года, а чемпионом мира в двух весовых категориях стал в декабре 2016 года.Не исключено, что в ближайшее время Танака проведет бой с украинским чемпионом WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (17-0, 12 КО), который свой пояс завоевал в начале 2018 года, а в июне в Киеве нокаутом завершил первую защиту титула.Что касается Василия Ломаченко, то украинец свой путь к рекорду начал уже в третьем бою на профи-ринге, став чемпионом мира в полулегком весе. В 2016 году украинец после победы над Романом Мартинесом завоевал пояс во втором полулегком весе, а в мае текущего года нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у венесуэльца титул чемпиона мира в легком весе.