» » Японец Танака повторил невероятный рекорд Ломаченко
Раздел: Спорт  
0

Японец Танака повторил невероятный рекорд Ломаченко

Японец Танака повторил невероятный рекорд ЛомаченкоЯпонский боксер Косеи Танака (12-0, 7 КО) повторил достижение Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) по скорости завоевания титулов в трех весовых категориях.

Третий дивизион Такана покорил после сегодняшней победы над чемпионом WBO в наилегчайшем весе Ши Кимура (17-2-2, 10 КО). Танака в ярчайшем поединке побил Кимуру разделенным решением судей (114:114, 115:113 и 116:112).

Ранее Такана становился чемпионом мира в минимальном и первом наилегчайшем весе. Первый титул японец завоевал в мае 2015 года, а чемпионом мира в двух весовых категориях стал в декабре 2016 года.

Не исключено, что в ближайшее время Танака проведет бой с украинским чемпионом WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (17-0, 12 КО), который свой пояс завоевал в начале 2018 года, а в июне в Киеве нокаутом завершил первую защиту титула.

Читайте также: Тайский боксер повторил рекорд Мейвезера

Что касается Василия Ломаченко, то украинец свой путь к рекорду начал уже в третьем бою на профи-ринге, став чемпионом мира в полулегком весе. В 2016 году украинец после победы над Романом Мартинесом завоевал пояс во втором полулегком весе, а в мае текущего года нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у венесуэльца титул чемпиона мира в легком весе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ломаченко, бокс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:14 » Автор: Иван Мартынов
     44
     0

Похожие новости по теме

Ломаченко отказался от титула WBO Ломаченко отказался от титула WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) принял решение оставить вакантным пояс WBO во втором полулегком весе.

Ломаченко проведет бой с чемпионом WBA в легком весе Ломаченко проведет бой с чемпионом WBA в легком весе

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) назвал имя своего следующего соперника.

Ломаченко бросил вызов чемпиону WBA в легком весе Ломаченко бросил вызов чемпиону WBA в легком весе

Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко готов провести чемпионский бой в новой весовой категории.

Ломаченко перейдет в новую весовую категорию Ломаченко перейдет в новую весовую категорию

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко со следующего года сменит весовую категорию.

Ломаченко отказался от чемпионского пояса Ломаченко отказался от чемпионского пояса

Украинский боксер Василий Ломаченко больше не является чемпионом мира.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх