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Японец Танака повторил невероятный рекорд Ломаченко
Японский боксер Косеи Танака (12-0, 7 КО) повторил достижение Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) по скорости завоевания титулов в трех весовых категориях.
Третий дивизион Такана покорил после сегодняшней победы над чемпионом WBO в наилегчайшем весе Ши Кимура (17-2-2, 10 КО). Танака в ярчайшем поединке побил Кимуру разделенным решением судей (114:114, 115:113 и 116:112).
Ранее Такана становился чемпионом мира в минимальном и первом наилегчайшем весе. Первый титул японец завоевал в мае 2015 года, а чемпионом мира в двух весовых категориях стал в декабре 2016 года.
Не исключено, что в ближайшее время Танака проведет бой с украинским чемпионом WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (17-0, 12 КО), который свой пояс завоевал в начале 2018 года, а в июне в Киеве нокаутом завершил первую защиту титула.
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Что касается Василия Ломаченко, то украинец свой путь к рекорду начал уже в третьем бою на профи-ринге, став чемпионом мира в полулегком весе. В 2016 году украинец после победы над Романом Мартинесом завоевал пояс во втором полулегком весе, а в мае текущего года нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у венесуэльца титул чемпиона мира в легком весе.
Третий дивизион Такана покорил после сегодняшней победы над чемпионом WBO в наилегчайшем весе Ши Кимура (17-2-2, 10 КО). Танака в ярчайшем поединке побил Кимуру разделенным решением судей (114:114, 115:113 и 116:112).
Ранее Такана становился чемпионом мира в минимальном и первом наилегчайшем весе. Первый титул японец завоевал в мае 2015 года, а чемпионом мира в двух весовых категориях стал в декабре 2016 года.
Не исключено, что в ближайшее время Танака проведет бой с украинским чемпионом WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (17-0, 12 КО), который свой пояс завоевал в начале 2018 года, а в июне в Киеве нокаутом завершил первую защиту титула.
Читайте также: Тайский боксер повторил рекорд Мейвезера
Что касается Василия Ломаченко, то украинец свой путь к рекорду начал уже в третьем бою на профи-ринге, став чемпионом мира в полулегком весе. В 2016 году украинец после победы над Романом Мартинесом завоевал пояс во втором полулегком весе, а в мае текущего года нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у венесуэльца титул чемпиона мира в легком весе.
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