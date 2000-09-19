Модрич признан футболистом года по версии ФИФА

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Лучшим футболистом года по версии ФИФА стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, который на клубном уровне выиграл Лигу Чемпионов, а в составе национальной сборной сенсационно дошел до финала чемпионата мира. В борьбе за награду Модрич обошел лидера «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха и своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, летом сменившего «Реал» на «Ювентус».Среди тренеров ФИФА отметила наставника сборной Франции Дидье Дешама, под руководством которого галлы выиграли чемпионат мира в России.Лучшим вратарем года по версии ФИФА стал голкипер сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа. На чемпионате мира Куртуа помог своей сборной занять третье место, а вместе с «Челси» выиграл Кубок Англии.Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – Серхио Рамос («Реал», Испания), Марсело («Реал»,Бразилия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Дани Алвес («ПСЖ», Бразилия) – Лука Модрич («Реал», Хорватия), Нголо Канте («Челси», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия) – Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).Автором гола года по версии ФИФА стал Мохаммед Салах: