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Модрич признан футболистом года по версии ФИФА

Модрич признан футболистом года по версии ФИФАМеждународная федерация футбола (ФИФА) на церемонии в Лондоне объявила имена обладателей наград «The Best FIFA Football Awards 2018».

Лучшим футболистом года по версии ФИФА стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, который на клубном уровне выиграл Лигу Чемпионов, а в составе национальной сборной сенсационно дошел до финала чемпионата мира. В борьбе за награду Модрич обошел лидера «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха и своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, летом сменившего «Реал» на «Ювентус».

Среди тренеров ФИФА отметила наставника сборной Франции Дидье Дешама, под руководством которого галлы выиграли чемпионат мира в России.

Лучшим вратарем года по версии ФИФА стал голкипер сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа. На чемпионате мира Куртуа помог своей сборной занять третье место, а вместе с «Челси» выиграл Кубок Англии.

Символическая сборная года по версии ФИФА: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – Серхио Рамос («Реал», Испания), Марсело («Реал»,
Бразилия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Дани Алвес («ПСЖ», Бразилия) – Лука Модрич («Реал», Хорватия), Нголо Канте («Челси», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия) – Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

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Автором гола года по версии ФИФА стал Мохаммед Салах:

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 Теги: Модрич, ФИФА, Салах

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Сегодня, 23:20 » Автор: Иван Мартынов
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