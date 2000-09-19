Раздел: Спорт
Свитолина провалилась на крупном турнире в Ухане
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина быстро зачехлила ракетку на турнире WTA Premier 5 в Ухане с призовым фондом $2,746,000.
Во втором раунде «Wuhan Open» Свитолина впервые в карьере встречалась с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко, замыкающей топ-20 мирового рейтинга.
По ходу первого сета украинка вела 4:2, но в концовке партии проиграла четыре гейма подряд и оказалась в шаге от вылета с турнира.
Во втором сете Свитолина в трех геймах подряд на своей подаче отыгрывала брейк-поинты. Соболенко аналогичной стабильностью ответить не смогла, дважды отдав свою подачу.
Решающий сет с первых розыгрышей пошел не по сценарию Свитолиной. Элина быстро проиграла пять геймов подряд, а минимальный шанс на камбэк украинки Соболенко погасила в шестом гейме, отыграв двойной брейк-поинт.
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Несмотря на ранний вылет в Ухане, Элина Свитолина со следующей недели может вернуться в топ-5 рейтинга WTA. В Чемпионской гонке украинка идет шестой, однако Каролина Плишкова и Кики Бертенс на этой неделе могут отдалить украинку от поездки в Сингапур.
Элина Свитолина (Украина, 6) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 6:2, 1:6
Во втором раунде «Wuhan Open» Свитолина впервые в карьере встречалась с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко, замыкающей топ-20 мирового рейтинга.
По ходу первого сета украинка вела 4:2, но в концовке партии проиграла четыре гейма подряд и оказалась в шаге от вылета с турнира.
Во втором сете Свитолина в трех геймах подряд на своей подаче отыгрывала брейк-поинты. Соболенко аналогичной стабильностью ответить не смогла, дважды отдав свою подачу.
Решающий сет с первых розыгрышей пошел не по сценарию Свитолиной. Элина быстро проиграла пять геймов подряд, а минимальный шанс на камбэк украинки Соболенко погасила в шестом гейме, отыграв двойной брейк-поинт.
Читайте также: Цуренко уступила россиянке на турнире в Ухане
Несмотря на ранний вылет в Ухане, Элина Свитолина со следующей недели может вернуться в топ-5 рейтинга WTA. В Чемпионской гонке украинка идет шестой, однако Каролина Плишкова и Кики Бертенс на этой неделе могут отдалить украинку от поездки в Сингапур.
Элина Свитолина (Украина, 6) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 6:2, 1:6
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