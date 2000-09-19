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Козлова выбила первую ракетку Ташкента, поражение Костюк
Украинские теннисистки Екатерина Козлова и Марта Костюк с противоположным итогом провели первые матчи на турнире WTA International в Ташкенте.
Козлова в первом круге «Tashkent Open» неожиданно обыграла лидера посева Ирину Бегу. Матч 53-й ракеткой мира теннисистка из Николаева завершила за 1 час и 18 минут.
В первом сете Козлова при счете 0:2 сделала три брейка подряд, а во второй партии еще дважды взяла подачу Бегу и с первого матч-бола оформила путевку во второй круг.
Следующей соперницей Екатерины Козловой в Ташкенте станет 114-я ракетка мира из Франции Фиона Ферро.
Екатерина Козлова (Украина) – Ирина Бегу (Румыния, 1) – 6:3, 6:2
Костюк в Ташкенте не смогла прервать длительную серию неудач, уступив в двух сетах 109-й ракетке мира Аранче Рус. 16-летняя украинка четырежды проиграла свою подачу и смогла сделать лишь один брейк.
Читайте также: Козлова зачехлила ракетку в Хиросиме
Скоротечное выступление в Ташкенте принесло Марте Костюк 2220 долларов призовых и 1 рейтинговое очко.
Марта Костюк (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 4:6, 3:6
Козлова в первом круге «Tashkent Open» неожиданно обыграла лидера посева Ирину Бегу. Матч 53-й ракеткой мира теннисистка из Николаева завершила за 1 час и 18 минут.
В первом сете Козлова при счете 0:2 сделала три брейка подряд, а во второй партии еще дважды взяла подачу Бегу и с первого матч-бола оформила путевку во второй круг.
Следующей соперницей Екатерины Козловой в Ташкенте станет 114-я ракетка мира из Франции Фиона Ферро.
Екатерина Козлова (Украина) – Ирина Бегу (Румыния, 1) – 6:3, 6:2
Костюк в Ташкенте не смогла прервать длительную серию неудач, уступив в двух сетах 109-й ракетке мира Аранче Рус. 16-летняя украинка четырежды проиграла свою подачу и смогла сделать лишь один брейк.
Читайте также: Козлова зачехлила ракетку в Хиросиме
Скоротечное выступление в Ташкенте принесло Марте Костюк 2220 долларов призовых и 1 рейтинговое очко.
Марта Костюк (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 4:6, 3:6
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