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Бой Ломаченко-Педраса официально подтвержден

Бой Ломаченко-Педраса официально подтвержденУкраинский чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в декабре проведет объединительный бой с пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

Промоутерская компания «Top Rank Boxing» официально подтвердила чемпионский бой между Ломаченко и Педрасой за титулы WBA и WBO в легком весе.

Ломаченко и Педраса выяснят сильнейшего 8 декабря в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden». В США поединок покажет «ESPN», на территории Украины бой, вероятней всего, будет транслировать телеканал «Интер».

Василий Ломаченко: «Моей целью всегда было объединение титулов, и Педраса стоит на моем пути к этому. Фанаты в Нью-Йорке особенные, они настоящие ценители бокса, и я не могу дождаться возможности подарить им еще один зрелищный бой».

Хосе Педраса: «Я благодарен за предоставленную мне возможность провести объединительный бой, ведь во втором полулегком весе я не получил возможность объединить пояса. В этом дивизионе я достигну своей цели, и сделаю это в бою против одного из лучших боксеров мира. 8 декабря ждите сюрприз!».

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Василий Ломаченко и Хосе Педраса чемпионами мира в легком весе стали в последних боях. Украинец нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО), а пуэрториканец решением судей прошел Рэймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО).
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 Теги: Ломаченко, Педраса, бокс

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Сегодня, 22:18 » Автор: Иван Мартынов
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