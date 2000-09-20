Раздел: Спорт
«Десна» и «Черноморец» вышли в 1/8 финала Кубка Украины, вылеты «Александрии» и «Арсенала»
Определились все участники 1/8 финала Кубка Украины 2018-2019.
В центральном матче дня «Черноморец» неожиданно разгромил «Александрию», ведущую в Премьер-лиге борьбу за медали. Команда Владимира Шарана впервые с декабря 2017 года в официальном матче пропустила больше двух мячей.
Помимо «Александрии» среди клубов элиты успешно стартовать в Кубке не удалось кризисному «Арсеналу». Киевляне уже без Фабрицио Раванелли ухитрились проиграть «Черкащине-Академии», ведя 2:0 за 10 минут до финального свистка.
Результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины:
Кристалл (Херсон) – Десна (Чернигов) 2:3
Голы: Барладым, 76, Брыжчук, 90 – Фаворов, 52, Волков, 60, Хлебас, 61
Мир (Горностаевка) – Ингулец (Петрово) 0:3
Голы: Козак, 20, Сичинава, 75, Хучбаров, 90
Нива (Винница) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 0:0 (3:4 по пенальти)
Калуш – Металлист-1925 (Харьков) 1:0
Гол: Кныш, 116
Звезда (Кропивницкий) – Олимпик (Донецк) 1:1 (4:5 по пенальти)
Голы: Кондраков, 87 (с пенальти) – Политыло, 38
Днепр-1 – Волынь (Луцк) 2:1
Голы: Кравченко, 20, Чичиков, 63 – Зинкевич, 85
Черноморец (Одесса) – Александрия 3:0
Голы: Чорний, 42 (с пенальти), 83, Коваль, 75
Черкащина-Академия – Арсенал-Киев 3:2
Голы: Тимофеенко, 82, Зеленович, 86, Тарасенко, 115 – Семонтюк, 26, Сухоручко, 65
Минай – Николаев 3:1
Голы: Кобин, 36 (с пенальти), Гегедош, 68, Пиняшко, 71 – Берко, 73
Читайте также: «Черноморец» - «Александрия» и другие пары третьего раунда Кубка Украины
Помимо 10 победителей 1/16 финала Кубка Украины в следующей стадии турнира сыграют «Шахтер», «Динамо», «Ворскла», «Заря», «Мариуполь» и «Львов».
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится 28 сентября. Базовый день проведения матчей – 31 октября.
В центральном матче дня «Черноморец» неожиданно разгромил «Александрию», ведущую в Премьер-лиге борьбу за медали. Команда Владимира Шарана впервые с декабря 2017 года в официальном матче пропустила больше двух мячей.
Помимо «Александрии» среди клубов элиты успешно стартовать в Кубке не удалось кризисному «Арсеналу». Киевляне уже без Фабрицио Раванелли ухитрились проиграть «Черкащине-Академии», ведя 2:0 за 10 минут до финального свистка.
Результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины:
Кристалл (Херсон) – Десна (Чернигов) 2:3
Голы: Барладым, 76, Брыжчук, 90 – Фаворов, 52, Волков, 60, Хлебас, 61
Мир (Горностаевка) – Ингулец (Петрово) 0:3
Голы: Козак, 20, Сичинава, 75, Хучбаров, 90
Нива (Винница) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 0:0 (3:4 по пенальти)
Калуш – Металлист-1925 (Харьков) 1:0
Гол: Кныш, 116
Звезда (Кропивницкий) – Олимпик (Донецк) 1:1 (4:5 по пенальти)
Голы: Кондраков, 87 (с пенальти) – Политыло, 38
Днепр-1 – Волынь (Луцк) 2:1
Голы: Кравченко, 20, Чичиков, 63 – Зинкевич, 85
Черноморец (Одесса) – Александрия 3:0
Голы: Чорний, 42 (с пенальти), 83, Коваль, 75
Черкащина-Академия – Арсенал-Киев 3:2
Голы: Тимофеенко, 82, Зеленович, 86, Тарасенко, 115 – Семонтюк, 26, Сухоручко, 65
Минай – Николаев 3:1
Голы: Кобин, 36 (с пенальти), Гегедош, 68, Пиняшко, 71 – Берко, 73
Читайте также: «Черноморец» - «Александрия» и другие пары третьего раунда Кубка Украины
Помимо 10 победителей 1/16 финала Кубка Украины в следующей стадии турнира сыграют «Шахтер», «Динамо», «Ворскла», «Заря», «Мариуполь» и «Львов».
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится 28 сентября. Базовый день проведения матчей – 31 октября.
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