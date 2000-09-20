«Десна» и «Черноморец» вышли в 1/8 финала Кубка Украины, вылеты «Александрии» и «Арсенала»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В центральном матче дня «Черноморец» неожиданно разгромил «Александрию», ведущую в Премьер-лиге борьбу за медали. Команда Владимира Шарана впервые с декабря 2017 года в официальном матче пропустила больше двух мячей.Помимо «Александрии» среди клубов элиты успешно стартовать в Кубке не удалось кризисному «Арсеналу». Киевляне уже без Фабрицио Раванелли ухитрились проиграть «Черкащине-Академии», ведя 2:0 за 10 минут до финального свистка.Кристалл (Херсон) –2:3Голы: Барладым, 76, Брыжчук, 90 – Фаворов, 52, Волков, 60, Хлебас, 61Мир (Горностаевка) –0:3Голы: Козак, 20, Сичинава, 75, Хучбаров, 90Нива (Винница) –0:0 (3:4 по пенальти)– Металлист-1925 (Харьков) 1:0Гол: Кныш, 116Звезда (Кропивницкий) –1:1 (4:5 по пенальти)Голы: Кондраков, 87 (с пенальти) – Политыло, 38– Волынь (Луцк) 2:1Голы: Кравченко, 20, Чичиков, 63 – Зинкевич, 85– Александрия 3:0Голы: Чорний, 42 (с пенальти), 83, Коваль, 75– Арсенал-Киев 3:2Голы: Тимофеенко, 82, Зеленович, 86, Тарасенко, 115 – Семонтюк, 26, Сухоручко, 65– Николаев 3:1Голы: Кобин, 36 (с пенальти), Гегедош, 68, Пиняшко, 71 – Берко, 73Помимо 10 победителей 1/16 финала Кубка Украины в следующей стадии турнира сыграют «Шахтер», «Динамо», «Ворскла», «Заря», «Мариуполь» и «Львов».Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится 28 сентября. Базовый день проведения матчей – 31 октября.