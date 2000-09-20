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Бундеслига: «Бавария» теряет очки, «Шальке» снова уступает

Бундеслига: «Бавария» теряет очки, «Шальке» снова уступаетЗавершен 5-й тур чемпионата Германии по футболу.

«Бавария» сенсационно оступилась в домашнем матче с «Аугсбургом», которому более трех лет не удавалось увезти очки с «Альянц Арены». По иронии судьбы, действующего чемпиона остановил Феликс Гетце, в июне текущего года сменивший «Баварию» на «Аугсбург».

«Шальке» с Евгением Коноплянкой в основном составе на выезде проиграл «Фрайбургу» и повторил клубный антирекорд по худшему старту в Бундеслиге. Украинец в первом тайме регулярно создавал остроту на своем фланге, но после перерыва сник и вскоре был заменен.

Помимо «Баварии» без поражений стартовый отрезок сезона прошли «Боруссия Д» и «Вердер». Без побед идут «Ганновер», «Штутгарт» и «Шальке».

Результаты матчей 5-го тура:

Вердер – Герта 3:1
Голы: Харник, 11, Велькович, 45, Крузе, 66 (с пенальти) – Дилросун, 53

Бавария – Аугсбург 1:1
Голы: Роббен, 48 – Гетце, 87

Ганновер – Хоффенхайм 1:3
Голы: Фуллкруг, 55 (с пенальти) – Бренет, 20, Кадерабек, 49, Белфодил, 90+3

Фрайбург – Шальке 1:0
Гол: Нидерлерхнер, 52

Фортуна – Байер 1:2
Голы: Хеннингс, 90+4 (с пенальти) – Фолланд, 50, 60

Боруссия Д – Нюрнберг 7:0
Голы: Ларсен, 9, Ройс, 32, 58, Хакими, 49, Аканжи, 74, Санчо, 85, Вайгл, 88

Боруссия М – Айнтрахт 3:1
Голы: Плеа, 56, Азар, 65, Эльведи, 85 – Ребич, 74

Майнц – Вольфбург 0:0

РБ Лейпциг – Штутгарт 2:0
Гол: Орбан, 45+1, Огустин, 80

Турнирная таблица:

Бундеслига: «Бавария» теряет очки, «Шальке» снова уступает








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Лучшие бомбардиры:

4 – Дуда (Герта)
3 – Ройс (Боруссия Д)
3 – Халлер (Айтрахт)
3 – Ибишевич (Герта)
3 – Левандовски (Бавария)
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 Теги: чемпионат Германии, Бавария, Шальке

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Сегодня, 23:28 » Автор: Иван Мартынов
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