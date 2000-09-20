Бундеслига: «Бавария» теряет очки, «Шальке» снова уступает

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«Бавария» сенсационно оступилась в домашнем матче с «Аугсбургом», которому более трех лет не удавалось увезти очки с «Альянц Арены». По иронии судьбы, действующего чемпиона остановил Феликс Гетце, в июне текущего года сменивший «Баварию» на «Аугсбург».«Шальке» с Евгением Коноплянкой в основном составе на выезде проиграл «Фрайбургу» и повторил клубный антирекорд по худшему старту в Бундеслиге. Украинец в первом тайме регулярно создавал остроту на своем фланге, но после перерыва сник и вскоре был заменен.Помимо «Баварии» без поражений стартовый отрезок сезона прошли «Боруссия Д» и «Вердер». Без побед идут «Ганновер», «Штутгарт» и «Шальке».– Герта 3:1Голы: Харник, 11, Велькович, 45, Крузе, 66 (с пенальти) – Дилросун, 53Бавария – Аугсбург 1:1Голы: Роббен, 48 – Гетце, 87Ганновер –1:3Голы: Фуллкруг, 55 (с пенальти) – Бренет, 20, Кадерабек, 49, Белфодил, 90+3– Шальке 1:0Гол: Нидерлерхнер, 52Фортуна –1:2Голы: Хеннингс, 90+4 (с пенальти) – Фолланд, 50, 60– Нюрнберг 7:0Голы: Ларсен, 9, Ройс, 32, 58, Хакими, 49, Аканжи, 74, Санчо, 85, Вайгл, 88– Айнтрахт 3:1Голы: Плеа, 56, Азар, 65, Эльведи, 85 – Ребич, 74Майнц – Вольфбург 0:0– Штутгарт 2:0Гол: Орбан, 45+1, Огустин, 804 – Дуда (Герта)3 – Ройс (Боруссия Д)3 – Халлер (Айтрахт)3 – Ибишевич (Герта)3 – Левандовски (Бавария)