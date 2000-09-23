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Лига 1: «ПСЖ» идет на рекорд, «Лион» угрожает «Шахтеру»

Лига 1: «ПСЖ» идет на рекорд, «Лион» угрожает «Шахтеру»Сыграны матчи седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

«ПСЖ» в волевом стиле обыграл «Реймс» и побил клубный рекорд по количеству побед со старта сезона. В случае успеха в следующем матче команда Томаса Тухеля повторит национальный рекорд «Лиона» сезона 1936-37.

«Лион» еще раз поиграл мускулами перед предстоящим матчем Лиги Чемпионов против «Шахтера». В седьмом туре «Ткачи» уложили на лопатки «Дижон». Хозяева за 90 минут нанесли 30 ударов в сторону ворот Лопеша, но хотя бы размочить счет так и не смогли.

«Монако» после домашнего поражения от «Анже» докатился до зоны вылета. Монегаски впервые с 2010 года не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Результаты матчей 7-го тура:

Ним – Генгам 0:0

Марсель – Страсбург 3:2
Голы: Пайе, 41 (с пенальти), Сансон, 44, Жермен, 90 – Лала, 27, Да Кошта, 89

Дижон – Лион 0:3
Голы: Дембеле, 16, 19, Терье, 35

Кан – Монпелье 2:2
Голы: Кауи, 10, Бамму, 63 – Делор, 37, Ле Таллек, 51

Бордо – Лилль 1:0
Гол: Камано, 7

Амьен – Ренн 2:1
Голы: Ньяоре, 51, Гуано, 66 – Гренье, 81

Нант – Ницца 1:2
Голы: Сала, 57 – Жалле, 31, Макенго, 69

Монако – Анже 0:1
Гол: Баокен, 27

Тулуза – Сент-Этьен 2:3
Голы: Градель, 63, Дурмаз, 78 – Дьони, 23, Кабелла, 66, Салибур, 75

ПСЖ – Реймс 3:1
Голы: Кавани, 5, 44, Неймар, 24 (с пенальти), Менье, 55 – Шавалерен, 2

Турнирная таблица:

Лига 1: «ПСЖ» идет на рекорд, «Лион» угрожает «Шахтеру»








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Лучшие бомбардиры:

6 – Товен (Марсель)
5 – Неймар (ПСЖ)
5 – Кавани (ПСЖ)
5 – Камано (Бордо)
4 – Пайе (Марсель)
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 Теги: чемпионат Франции, ПСЖ, Лион

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Вчера, 23:58 » Автор: Иван Мартынов
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