Раздел: Спорт
Лига 1: «ПСЖ» идет на рекорд, «Лион» угрожает «Шахтеру»
Сыграны матчи седьмого тура чемпионата Франции по футболу.
«ПСЖ» в волевом стиле обыграл «Реймс» и побил клубный рекорд по количеству побед со старта сезона. В случае успеха в следующем матче команда Томаса Тухеля повторит национальный рекорд «Лиона» сезона 1936-37.
«Лион» еще раз поиграл мускулами перед предстоящим матчем Лиги Чемпионов против «Шахтера». В седьмом туре «Ткачи» уложили на лопатки «Дижон». Хозяева за 90 минут нанесли 30 ударов в сторону ворот Лопеша, но хотя бы размочить счет так и не смогли.
«Монако» после домашнего поражения от «Анже» докатился до зоны вылета. Монегаски впервые с 2010 года не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
Результаты матчей 7-го тура:
Ним – Генгам 0:0
Марсель – Страсбург 3:2
Голы: Пайе, 41 (с пенальти), Сансон, 44, Жермен, 90 – Лала, 27, Да Кошта, 89
Дижон – Лион 0:3
Голы: Дембеле, 16, 19, Терье, 35
Кан – Монпелье 2:2
Голы: Кауи, 10, Бамму, 63 – Делор, 37, Ле Таллек, 51
Бордо – Лилль 1:0
Гол: Камано, 7
Амьен – Ренн 2:1
Голы: Ньяоре, 51, Гуано, 66 – Гренье, 81
Нант – Ницца 1:2
Голы: Сала, 57 – Жалле, 31, Макенго, 69
Монако – Анже 0:1
Гол: Баокен, 27
Тулуза – Сент-Этьен 2:3
Голы: Градель, 63, Дурмаз, 78 – Дьони, 23, Кабелла, 66, Салибур, 75
ПСЖ – Реймс 3:1
Голы: Кавани, 5, 44, Неймар, 24 (с пенальти), Менье, 55 – Шавалерен, 2
Турнирная таблица:
Читайте также: Лига 1: «ПСЖ» разбил «Лилль», «Монако» дожал «Лион»
Лучшие бомбардиры:
6 – Товен (Марсель)
5 – Неймар (ПСЖ)
5 – Кавани (ПСЖ)
5 – Камано (Бордо)
4 – Пайе (Марсель)
«ПСЖ» в волевом стиле обыграл «Реймс» и побил клубный рекорд по количеству побед со старта сезона. В случае успеха в следующем матче команда Томаса Тухеля повторит национальный рекорд «Лиона» сезона 1936-37.
«Лион» еще раз поиграл мускулами перед предстоящим матчем Лиги Чемпионов против «Шахтера». В седьмом туре «Ткачи» уложили на лопатки «Дижон». Хозяева за 90 минут нанесли 30 ударов в сторону ворот Лопеша, но хотя бы размочить счет так и не смогли.
«Монако» после домашнего поражения от «Анже» докатился до зоны вылета. Монегаски впервые с 2010 года не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
Результаты матчей 7-го тура:
Ним – Генгам 0:0
Марсель – Страсбург 3:2
Голы: Пайе, 41 (с пенальти), Сансон, 44, Жермен, 90 – Лала, 27, Да Кошта, 89
Дижон – Лион 0:3
Голы: Дембеле, 16, 19, Терье, 35
Кан – Монпелье 2:2
Голы: Кауи, 10, Бамму, 63 – Делор, 37, Ле Таллек, 51
Бордо – Лилль 1:0
Гол: Камано, 7
Амьен – Ренн 2:1
Голы: Ньяоре, 51, Гуано, 66 – Гренье, 81
Нант – Ницца 1:2
Голы: Сала, 57 – Жалле, 31, Макенго, 69
Монако – Анже 0:1
Гол: Баокен, 27
Тулуза – Сент-Этьен 2:3
Голы: Градель, 63, Дурмаз, 78 – Дьони, 23, Кабелла, 66, Салибур, 75
ПСЖ – Реймс 3:1
Голы: Кавани, 5, 44, Неймар, 24 (с пенальти), Менье, 55 – Шавалерен, 2
Турнирная таблица:
Читайте также: Лига 1: «ПСЖ» разбил «Лилль», «Монако» дожал «Лион»
Лучшие бомбардиры:
6 – Товен (Марсель)
5 – Неймар (ПСЖ)
5 – Кавани (ПСЖ)
5 – Камано (Бордо)
4 – Пайе (Марсель)
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