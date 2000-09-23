Лига 1: «ПСЖ» идет на рекорд, «Лион» угрожает «Шахтеру»

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«ПСЖ» в волевом стиле обыграл «Реймс» и побил клубный рекорд по количеству побед со старта сезона. В случае успеха в следующем матче команда Томаса Тухеля повторит национальный рекорд «Лиона» сезона 1936-37.«Лион» еще раз поиграл мускулами перед предстоящим матчем Лиги Чемпионов против «Шахтера». В седьмом туре «Ткачи» уложили на лопатки «Дижон». Хозяева за 90 минут нанесли 30 ударов в сторону ворот Лопеша, но хотя бы размочить счет так и не смогли.«Монако» после домашнего поражения от «Анже» докатился до зоны вылета. Монегаски впервые с 2010 года не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.Ним – Генгам 0:0– Страсбург 3:2Голы: Пайе, 41 (с пенальти), Сансон, 44, Жермен, 90 – Лала, 27, Да Кошта, 89Дижон –0:3Голы: Дембеле, 16, 19, Терье, 35Кан – Монпелье 2:2Голы: Кауи, 10, Бамму, 63 – Делор, 37, Ле Таллек, 51– Лилль 1:0Гол: Камано, 7– Ренн 2:1Голы: Ньяоре, 51, Гуано, 66 – Гренье, 81Нант –1:2Голы: Сала, 57 – Жалле, 31, Макенго, 69Монако –0:1Гол: Баокен, 27Тулуза –2:3Голы: Градель, 63, Дурмаз, 78 – Дьони, 23, Кабелла, 66, Салибур, 75– Реймс 3:1Голы: Кавани, 5, 44, Неймар, 24 (с пенальти), Менье, 55 – Шавалерен, 26 – Товен (Марсель)5 – Неймар (ПСЖ)5 – Кавани (ПСЖ)5 – Камано (Бордо)4 – Пайе (Марсель)