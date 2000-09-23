Раздел: Спорт
Козлова с разгромной победой пробилась в полуфинал Ташкента
Украинская теннисистка Екатерина Козлова продолжает борьбу за титул на турнире в Ташкенте категории WTA International с призовым фондом $250,000.
На четвертьфинальной стадии «Tashkent Open» Козлова встречалась с шестой сеяной Анной-Каролиной Шмидловой. По личным встречам украинка вела 1:0.
На старте матча Козлова при счете 2:2 сделала два брейка подряд и спокойно завершила партию в свою пользу.
Во втором сете Екатерина сразу же создала себе комфортный отрыв, поведя 3:0. При счете 1:5 Шмидлова попыталась вернуться в игру, но Козлова быстро отреагировала на потерю своей подачи – на приеме украинка заработала тройной матч-бол и с первой попытки оформила путевку в полуфинал.
В матче со Шмидловой Козлова сделала 25 виннерсов, допустила 15 невынужденных ошибок, реализовала 6 из 8 брейк-поинтов и выиграла 69% мячей с первой подачи.
Читайте также: Козлова пробилась в полуфинал турнира в Тайбэе
За финал в Ташкенте Екатерина Козлова поспорит с победительницей матча между Анастасией Потаповой и Далилой Якупович. В случае победы в следующем матче уроженка Николаева вернется в топ-100 рейтинга WTA.
Екатерина Козлова (Украина) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 6) – 6:3, 6:2
На четвертьфинальной стадии «Tashkent Open» Козлова встречалась с шестой сеяной Анной-Каролиной Шмидловой. По личным встречам украинка вела 1:0.
На старте матча Козлова при счете 2:2 сделала два брейка подряд и спокойно завершила партию в свою пользу.
Во втором сете Екатерина сразу же создала себе комфортный отрыв, поведя 3:0. При счете 1:5 Шмидлова попыталась вернуться в игру, но Козлова быстро отреагировала на потерю своей подачи – на приеме украинка заработала тройной матч-бол и с первой попытки оформила путевку в полуфинал.
В матче со Шмидловой Козлова сделала 25 виннерсов, допустила 15 невынужденных ошибок, реализовала 6 из 8 брейк-поинтов и выиграла 69% мячей с первой подачи.
Читайте также: Козлова пробилась в полуфинал турнира в Тайбэе
За финал в Ташкенте Екатерина Козлова поспорит с победительницей матча между Анастасией Потаповой и Далилой Якупович. В случае победы в следующем матче уроженка Николаева вернется в топ-100 рейтинга WTA.
Екатерина Козлова (Украина) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 6) – 6:3, 6:2
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