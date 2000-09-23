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«Барселона» и «Реал» впервые за три года проиграли в один день

«Барселона» и «Реал» впервые за три года проиграли в один деньГранды испанского футбола «Барселона» и «Реал» синхронно провалились в шестом туре Примеры.

«Барселона» впервые на выезде уступила «Леганесу», причем каталонцы ухитрились пропустить два гола за две минуты. Лионель Месси в 700-м матче в футболке «блаугранас» ограничился результативной передачей на Филиппе Коутиньо.

Украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин в заявку на матч не попал. С момента аренды из «Реала» Лунин не отыграл за «Леганес» ни одной минуты.

Леганес – Барселона 2:1
Голы: Эль-Жар, 51, Оскар, 53 – Коутиньо, 11

Барселона: Тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Вермален (Альба, 70) – Ракитич, Бускетс, Коутиньо – Эль Хаддади (Суарес, 61), Месси, Дембеле (Малком, 71)

«Реал» первое поражение в сезоне настигло в выездном матче с «Севильей», где «Сливочные» стабильно теряют очки. С 2008 года столичный гранд на «Рамон Санчес Писхуан» потерпел девять поражений при пяти победах.

На лопатки «Реал» был положен еще в первом тайме – арендованный у «Милана» Андре Силва оформил дубль и возглавил бомбардирскую гонку Примеры.

Севилья – Реал 3:0
Голы: Андре Силва, 17, 21, Бен Йеддер, 39

Реал: Куртуа - Начо (Л. Васкес, 59), Варан, Рамос, Марсело - Модрич (Себальос, 71), Каземиро, Кроос - Бэйл, Бензема (Диас, 59), Асенсио

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В последний раз «Барселона» и «Реал» проигрывали в один день в январе 2015 года, когда каталонцы уступили «Реал Сосьедаду» (0:1), а столичный клуб проиграл «Валенсии» (1:2).
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 Теги: чемпионат Испании, Барселона, Реал

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Сегодня, 12:06 » Автор: Иван Мартынов
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