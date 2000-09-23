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«Ювентус» выдал лучший старт с 1930 года

«Ювентус» выдал лучший старт с 1930 годаСильнейший клуб Италии «Ювентус» по-чемпионски начал первый сезон с Криштиану Роналду.

Накануне команда Массимилиано Аллегри в седьмом туре Серии А в Турине со счетом 2:0 обыграла «Болонью». «Ювентусу» удалось повторить клубный рекорд 1930-1931 годов. В том сезоне «Старая синьора» одержала 25 побед в 34 матчах и стала трехкратным чемпионом страны.

«Ювентус» несколько раз был на грани от потери очков. В первом туре чемпионата Италии против «Кьево» Федерико Бернардески победный гол забил в компенсированное время, а с «Фрозиноне» Криштиану Роналду решающий мяч провел только на 81-й минуте.

В Лиге Чемпионов «Ювентус» стартовал с выездной победы над «Валенсией» (2:0). Итальянцев не остановило даже спорное удаление Криштиану Роналду. В непростой ситуации команду подстраховал Миралем Пьянич, дважды реализовавший пенальти.

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«Ювентус» летом провел мощную трансферную кампанию. Гегемон итальянского футбола на усиление состава потратил около 240 миллионов евро, подписав Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Маттеа Перина, Жоао Канселу, а также выкупив контракт Дугласа Косты.
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 Теги: чемпионат Италии, Ювентус, Роналду

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Сегодня, 13:39 » Автор: Иван Мартынов
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