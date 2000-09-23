Раздел: Спорт
«Ювентус» выдал лучший старт с 1930 года
Сильнейший клуб Италии «Ювентус» по-чемпионски начал первый сезон с Криштиану Роналду.
Накануне команда Массимилиано Аллегри в седьмом туре Серии А в Турине со счетом 2:0 обыграла «Болонью». «Ювентусу» удалось повторить клубный рекорд 1930-1931 годов. В том сезоне «Старая синьора» одержала 25 побед в 34 матчах и стала трехкратным чемпионом страны.
«Ювентус» несколько раз был на грани от потери очков. В первом туре чемпионата Италии против «Кьево» Федерико Бернардески победный гол забил в компенсированное время, а с «Фрозиноне» Криштиану Роналду решающий мяч провел только на 81-й минуте.
В Лиге Чемпионов «Ювентус» стартовал с выездной победы над «Валенсией» (2:0). Итальянцев не остановило даже спорное удаление Криштиану Роналду. В непростой ситуации команду подстраховал Миралем Пьянич, дважды реализовавший пенальти.
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«Ювентус» летом провел мощную трансферную кампанию. Гегемон итальянского футбола на усиление состава потратил около 240 миллионов евро, подписав Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Маттеа Перина, Жоао Канселу, а также выкупив контракт Дугласа Косты.
Накануне команда Массимилиано Аллегри в седьмом туре Серии А в Турине со счетом 2:0 обыграла «Болонью». «Ювентусу» удалось повторить клубный рекорд 1930-1931 годов. В том сезоне «Старая синьора» одержала 25 побед в 34 матчах и стала трехкратным чемпионом страны.
«Ювентус» несколько раз был на грани от потери очков. В первом туре чемпионата Италии против «Кьево» Федерико Бернардески победный гол забил в компенсированное время, а с «Фрозиноне» Криштиану Роналду решающий мяч провел только на 81-й минуте.
В Лиге Чемпионов «Ювентус» стартовал с выездной победы над «Валенсией» (2:0). Итальянцев не остановило даже спорное удаление Криштиану Роналду. В непростой ситуации команду подстраховал Миралем Пьянич, дважды реализовавший пенальти.
Читайте также: Лига 1: «ПСЖ» идет на рекорд, «Лион» угрожает «Шахтеру»
«Ювентус» летом провел мощную трансферную кампанию. Гегемон итальянского футбола на усиление состава потратил около 240 миллионов евро, подписав Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Маттеа Перина, Жоао Канселу, а также выкупив контракт Дугласа Косты.
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