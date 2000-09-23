Раздел: Спорт
Евро-2024 пройдет в Германии
Исполнительный комитет УЕФА определился с местом проведения чемпионата Европы в 2024 году.
На континентальный форум претендовали только две заявки – Германии и Турции. В голосовании немецкий вариант победил с трехкратным преимуществом – предпочтение Германии отдали 12 членов исполкома УЕФА, Турция получила только четыре голоса.
Германия примет чемпионат Европы впервые с 1988 года. Тот турнир выиграли Нидерланды, обыграв в памятном финале сборную СССР.
В последний раз крупный турнир Германия принимала в 2006 году, став местом проведения исторического для сборной Украины чемпионата мира.
Согласно немецкой заявке, матчи Евро-2014 пройдут в 10 городах – Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гельзенкирхене, Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне. Каждый из перечисленных городов обладает стадионом как минимум на 45 тысяч человек.
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Следующий чемпионат Европы в 2020 году впервые пройдет с 24 командами в финальной стадии. Матчи турнира пройдут по всему континенту и охватят 12 стадионов из 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА (Англия, Германия, Азербайджан, Италия, Россия, Венгрия, Ирландия, Румыния, Дания, Шотландия, Испания и Нидерланды).
На континентальный форум претендовали только две заявки – Германии и Турции. В голосовании немецкий вариант победил с трехкратным преимуществом – предпочтение Германии отдали 12 членов исполкома УЕФА, Турция получила только четыре голоса.
Германия примет чемпионат Европы впервые с 1988 года. Тот турнир выиграли Нидерланды, обыграв в памятном финале сборную СССР.
В последний раз крупный турнир Германия принимала в 2006 году, став местом проведения исторического для сборной Украины чемпионата мира.
Согласно немецкой заявке, матчи Евро-2014 пройдут в 10 городах – Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гельзенкирхене, Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне. Каждый из перечисленных городов обладает стадионом как минимум на 45 тысяч человек.
Читайте также: Италия больше не претендует на Олимпиаду-2024
Следующий чемпионат Европы в 2020 году впервые пройдет с 24 командами в финальной стадии. Матчи турнира пройдут по всему континенту и охватят 12 стадионов из 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА (Англия, Германия, Азербайджан, Италия, Россия, Венгрия, Ирландия, Румыния, Дания, Шотландия, Испания и Нидерланды).
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