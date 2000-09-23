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Серия А: «Ювентус» идет без потерь, «Наполи» преследует

Серия А: «Ювентус» идет без потерь, «Наполи» преследуетЗавершен шестой тур чемпионата Италии по футболу.

«Ювентус» и «Наполи» перед очной встречей в Турине отметились комфортными победами – чемпион к 16-й минуте забил два гола в ворота «Болоньи» и перешел на экономный режим, а неаполитанцы на «Сан-Паоло» без лишних вопросов переиграли «Парму».

«Лацио» оформил четвертую победу подряд и поднялся в зону Лиги Чемпионов. «Рома» после разгромной победы над «Фрозиноне» прервала длительную безвыигрышную серию и приглушила слухи об отставке главного тренера.

«Милан» без Гонсало Игуаина не смог на выезде обыграть «Эмполи». С одной победой «россо-нери» всего на два очка опережают зону вылета.

Результаты матчей шестого тура:

СПАЛ – Сассуоло 0:2
Голы: Аджапонг, 59, Матри, 90

Ювентус – Болонья 2:0
Голы: Дибала, 12, Матюиди, 16

Удинезе - Лацио 1:2
Голы: Нейтинк, 80 - Ачерби, 61, Корреа, 67

Аталанта - Торино 0:0

Дженоа - Кьево 2:0
Голы: Пьятек, 42, Пандев, 54

Кальяри - Сампдория 0:0

Наполи - Парма 3:0
Голы: Инсинье, 4, Милик, 47, 85

Рома - Фрозиноне 4:0
Голы: Ундер, 2, Пасторе, 28, Эль-Шаарави, 35, Коларов, 87

Интер - Фиорентина 2:1
Голы: Икарди, 45 (с пенальти), Д'Амброзио, 77 - Шкриниар, 53 (автогол)

Эмполи – Милан 1:1
Голы: Капуто, 69 (с пенальти) – Капецци, 10 (автогол)

Турнирная таблица:

Серия А: «Ювентус» идет без потерь, «Наполи» преследует










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Лучшие бомбардиры:

6 – Пьятек (Дженоа)
5 – Инсинье (Наполи)
4 – Де Паул (Удинезе)
4 – Дефрель (Сампдория)
3 – Гомес (Аталанта)
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 Теги: чемпионат Италии, Ювентус, Наполи

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Сегодня, 00:06 » Автор: Иван Мартынов
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