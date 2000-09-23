Серия А: «Ювентус» идет без потерь, «Наполи» преследует

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Ювентус» и «Наполи» перед очной встречей в Турине отметились комфортными победами – чемпион к 16-й минуте забил два гола в ворота «Болоньи» и перешел на экономный режим, а неаполитанцы на «Сан-Паоло» без лишних вопросов переиграли «Парму».«Лацио» оформил четвертую победу подряд и поднялся в зону Лиги Чемпионов. «Рома» после разгромной победы над «Фрозиноне» прервала длительную безвыигрышную серию и приглушила слухи об отставке главного тренера.«Милан» без Гонсало Игуаина не смог на выезде обыграть «Эмполи». С одной победой «россо-нери» всего на два очка опережают зону вылета.СПАЛ –0:2Голы: Аджапонг, 59, Матри, 90– Болонья 2:0Голы: Дибала, 12, Матюиди, 16Удинезе -1:2Голы: Нейтинк, 80 - Ачерби, 61, Корреа, 67Аталанта - Торино 0:0- Кьево 2:0Голы: Пьятек, 42, Пандев, 54Кальяри - Сампдория 0:0- Парма 3:0Голы: Инсинье, 4, Милик, 47, 85- Фрозиноне 4:0Голы: Ундер, 2, Пасторе, 28, Эль-Шаарави, 35, Коларов, 87- Фиорентина 2:1Голы: Икарди, 45 (с пенальти), Д'Амброзио, 77 - Шкриниар, 53 (автогол)Эмполи – Милан 1:1Голы: Капуто, 69 (с пенальти) – Капецци, 10 (автогол)6 – Пьятек (Дженоа)5 – Инсинье (Наполи)4 – Де Паул (Удинезе)4 – Дефрель (Сампдория)3 – Гомес (Аталанта)