Раздел: Спорт
Смит нокаутировал Гроувза и выиграл Суперсерию
Британец Каллум Смит (25-0, 18 КО) стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе.
В финальном бою Смит в Джидде (Саудовская Аравия) встречался с опытным соотечественником Джорджем Гроувзом (28-4, 20 КО). Помимо трофея имени Мухаммеда Али на кону стоял принадлежащий Гроувзу пояс «суперчемпиона» мира по версии WBA.
Смит с первых раундов финала за счет преимущества в антропометрии захватил центр ринга и начал работать первым номером. Гроувз пытался действовать на контратаках, но Смит благодаря длине рук вовремя избегал опасных ситуаций.
Первый намек на нокаут прозвучал в третьем раунде, когда Гроувз устоял после пропущенного тяжелого удара. Смит попытался развить свой успех, но нарвался на хороший ответ и был вынужден отступить.
Кульминация боя наступила в седьмом раунде. Гроувз после атаки прозевал боковой слева – Смит попал точно в висок, после чего добить соперника было уже делом техники. Потрясенный Гроувз так и не смог подняться под отсчет рефери – победа Смита нокаутом.
Читайте также: Ломаченко нокаутировал Линареса и стал рекордсменом мирового бокса
Каллум Смит стал вторым победителем боксерской Суперсерии. В конце июля в Москве украинец Александр Усик единогласным решением судей разобрался с Муратом Гассиевым и добавил к титулу Мухаммеда Али статус абсолютного чемпиона мира.
В финальном бою Смит в Джидде (Саудовская Аравия) встречался с опытным соотечественником Джорджем Гроувзом (28-4, 20 КО). Помимо трофея имени Мухаммеда Али на кону стоял принадлежащий Гроувзу пояс «суперчемпиона» мира по версии WBA.
Смит с первых раундов финала за счет преимущества в антропометрии захватил центр ринга и начал работать первым номером. Гроувз пытался действовать на контратаках, но Смит благодаря длине рук вовремя избегал опасных ситуаций.
Первый намек на нокаут прозвучал в третьем раунде, когда Гроувз устоял после пропущенного тяжелого удара. Смит попытался развить свой успех, но нарвался на хороший ответ и был вынужден отступить.
Кульминация боя наступила в седьмом раунде. Гроувз после атаки прозевал боковой слева – Смит попал точно в висок, после чего добить соперника было уже делом техники. Потрясенный Гроувз так и не смог подняться под отсчет рефери – победа Смита нокаутом.
Читайте также: Ломаченко нокаутировал Линареса и стал рекордсменом мирового бокса
Каллум Смит стал вторым победителем боксерской Суперсерии. В конце июля в Москве украинец Александр Усик единогласным решением судей разобрался с Муратом Гассиевым и добавил к титулу Мухаммеда Али статус абсолютного чемпиона мира.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
134
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
- Россия можно назвать «Винни Пухом»
Оставьте свой комментарий