Смит нокаутировал Гроувза и выиграл Суперсерию

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В финальном бою Смит в Джидде (Саудовская Аравия) встречался с опытным соотечественником Джорджем Гроувзом (28-4, 20 КО). Помимо трофея имени Мухаммеда Али на кону стоял принадлежащий Гроувзу пояс «суперчемпиона» мира по версии WBA.Смит с первых раундов финала за счет преимущества в антропометрии захватил центр ринга и начал работать первым номером. Гроувз пытался действовать на контратаках, но Смит благодаря длине рук вовремя избегал опасных ситуаций.Первый намек на нокаут прозвучал в третьем раунде, когда Гроувз устоял после пропущенного тяжелого удара. Смит попытался развить свой успех, но нарвался на хороший ответ и был вынужден отступить.Кульминация боя наступила в седьмом раунде. Гроувз после атаки прозевал боковой слева – Смит попал точно в висок, после чего добить соперника было уже делом техники. Потрясенный Гроувз так и не смог подняться под отсчет рефери – победа Смита нокаутом.Каллум Смит стал вторым победителем боксерской Суперсерии. В конце июля в Москве украинец Александр Усик единогласным решением судей разобрался с Муратом Гассиевым и добавил к титулу Мухаммеда Али статус абсолютного чемпиона мира.