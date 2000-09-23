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Свитолина провалилась на турнире в Пекине

Свитолина провалилась на турнире в ПекинеСильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина проиграла в первом круге крупного турнира в Пекине категории Premier Mandatory.

Защиту очков за прошлогодний полуфинал Свитолина начинала матчем с 63-й ракеткой мира из Сербии Александрой Крунич. По личным встречам украинка вела 2:0 и считалась безоговорочным фаворитом матча.

Первый сет прошел под диктовку Свитолиной – Элина сделала три брейка, а на своей подаче отыграла четыре брейк-поинта и завершила партию со счетом 6:0.

По ходу второго сета Свитолина вела 4:1, но ухитрилась с треском провалить не только концовку партии, но и начало следующей. Крунич ухитрилась выиграть семь геймов подряд и повела с брейком в решающем сете.

Свитолина при счете 0:2 смогла вернуться в игру. Элина еще дважды возвращала свою подачу, но на тайбрейке в решающий момент не смогла зацепиться за очко на приеме и довела свою серию поражений до трех матчей.

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Провал в Пекине может серьезно сказаться на шансах Элины Свитолиной в борьбе за попадание на Итоговый турнир. Сейчас украинка в Чемпионской гонке WTA идет шестой, опережая девятую Кики Бертенс всего на 250 очков.

Элина Свитолина (Украина, 6) - Александра Крунич (Сербия) 6:0, 4:6, 6:7
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 Теги: Свитолина, Пекин, теннис

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Сегодня, 15:08 » Автор: Иван Мартынов
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