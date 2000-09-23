Раздел: Спорт
«Александрия» оформила волевую победу над «Олимпиком»
Единственный матч субботней программы 10-го тура Премьер-лиги завершился камбэком «Александрии» в выездном поединке против «Олимпика».
«Александрия» в дебюте матча должна была открывать счет, но Бондаренко после подачи углового с нескольких метров ухитрился попасть во вратаря. «Олимпик» мгновенно наказал гостей за упущенный момент – на 11-й минуте Кольцов принял мяч в штрафной и мощным ударом пробил Панькива.
На 25-й минуте «Александрии» удалось восстановить паритет – голкипер «Олимпика» Махновский на ровном месте подарил мяч Шасталу, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот.
«Олимпик» не стал затягивать с ответом – спустя четыре минуты команда Романа Санжара вновь вышла вперед. Героем момента стал Политыло – экс-лидер «Черноморца» ударом метров с 20-ти отправил мяч в нижний угол ворот гостей.
Во втором тайме «Олимпик» неоднократно мог забивать третий и снимать все вопросы о победителе матча. Дегтярев и Кольцов простили «Александрию», за что вскоре поплатились в двойном размере.
На 73-й минуте Банада после подачи углового головой забил пятый гол в сезоне, а незадолго до финального свистка Грицук с пенальти принес «Александрии» волевую победу.
В 11-м туре «Александрия» примет «Черноморец», а «Олимпик» в гостях сыграет с киевским «Динамо».
Читайте также: «Шахтер» оформил волевую победу над «Александрией»
Олимпик - Александрия 2:3
Голы: Кольцов, 11, Политыло, 29 - Шастал, 25, Банада, 73, Грицук, 88 (с пенальти)
Олимпик: Махновский - Зубейко, Кравченко, Снурницын, Е. Пасич - Кольцов (Цымбалюк, 85), Политыло (Сондей, 89) - Ксенз (Г. Пасич, 74), Тейшейра, Балашов - Дегтярев
Александрия: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Стецьков (Микицей, 78) - Банада, Запорожан (Грицук, 59), Ковалец - Задерака, Полярус (Ситало, 53), Шастал
Предупреждения: Зубейко, Снурницын - Стецьков, Шастал, Бондаренко
«Александрия» в дебюте матча должна была открывать счет, но Бондаренко после подачи углового с нескольких метров ухитрился попасть во вратаря. «Олимпик» мгновенно наказал гостей за упущенный момент – на 11-й минуте Кольцов принял мяч в штрафной и мощным ударом пробил Панькива.
На 25-й минуте «Александрии» удалось восстановить паритет – голкипер «Олимпика» Махновский на ровном месте подарил мяч Шасталу, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот.
«Олимпик» не стал затягивать с ответом – спустя четыре минуты команда Романа Санжара вновь вышла вперед. Героем момента стал Политыло – экс-лидер «Черноморца» ударом метров с 20-ти отправил мяч в нижний угол ворот гостей.
Во втором тайме «Олимпик» неоднократно мог забивать третий и снимать все вопросы о победителе матча. Дегтярев и Кольцов простили «Александрию», за что вскоре поплатились в двойном размере.
На 73-й минуте Банада после подачи углового головой забил пятый гол в сезоне, а незадолго до финального свистка Грицук с пенальти принес «Александрии» волевую победу.
В 11-м туре «Александрия» примет «Черноморец», а «Олимпик» в гостях сыграет с киевским «Динамо».
Читайте также: «Шахтер» оформил волевую победу над «Александрией»
Олимпик - Александрия 2:3
Голы: Кольцов, 11, Политыло, 29 - Шастал, 25, Банада, 73, Грицук, 88 (с пенальти)
Олимпик: Махновский - Зубейко, Кравченко, Снурницын, Е. Пасич - Кольцов (Цымбалюк, 85), Политыло (Сондей, 89) - Ксенз (Г. Пасич, 74), Тейшейра, Балашов - Дегтярев
Александрия: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Стецьков (Микицей, 78) - Банада, Запорожан (Грицук, 59), Ковалец - Задерака, Полярус (Ситало, 53), Шастал
Предупреждения: Зубейко, Снурницын - Стецьков, Шастал, Бондаренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
110
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
Оставьте свой комментарий