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«Александрия» оформила волевую победу над «Олимпиком»

«Александрия» оформила волевую победу над «Олимпиком»Единственный матч субботней программы 10-го тура Премьер-лиги завершился камбэком «Александрии» в выездном поединке против «Олимпика».

«Александрия» в дебюте матча должна была открывать счет, но Бондаренко после подачи углового с нескольких метров ухитрился попасть во вратаря. «Олимпик» мгновенно наказал гостей за упущенный момент – на 11-й минуте Кольцов принял мяч в штрафной и мощным ударом пробил Панькива.

На 25-й минуте «Александрии» удалось восстановить паритет – голкипер «Олимпика» Махновский на ровном месте подарил мяч Шасталу, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот.

«Олимпик» не стал затягивать с ответом – спустя четыре минуты команда Романа Санжара вновь вышла вперед. Героем момента стал Политыло – экс-лидер «Черноморца» ударом метров с 20-ти отправил мяч в нижний угол ворот гостей.

Во втором тайме «Олимпик» неоднократно мог забивать третий и снимать все вопросы о победителе матча. Дегтярев и Кольцов простили «Александрию», за что вскоре поплатились в двойном размере.

На 73-й минуте Банада после подачи углового головой забил пятый гол в сезоне, а незадолго до финального свистка Грицук с пенальти принес «Александрии» волевую победу.

В 11-м туре «Александрия» примет «Черноморец», а «Олимпик» в гостях сыграет с киевским «Динамо».

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Олимпик - Александрия 2:3
Голы: Кольцов, 11, Политыло, 29 - Шастал, 25, Банада, 73, Грицук, 88 (с пенальти)

Олимпик: Махновский - Зубейко, Кравченко, Снурницын, Е. Пасич - Кольцов (Цымбалюк, 85), Политыло (Сондей, 89) - Ксенз (Г. Пасич, 74), Тейшейра, Балашов - Дегтярев

Александрия: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Стецьков (Микицей, 78) - Банада, Запорожан (Грицук, 59), Ковалец - Задерака, Полярус (Ситало, 53), Шастал

Предупреждения: Зубейко, Снурницын - Стецьков, Шастал, Бондаренко
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 Теги: чемпионат Украины, Александрия, Олимпик

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Сегодня, 18:32 » Автор: Иван Мартынов
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