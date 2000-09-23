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Формула-1: Боттас выиграл квалификацию в Сочи
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем квалификационных заездов на Гран-при России в Сочи.
Первый сегмент с результатом 1:32,410 выиграл Хэмилтон, опередивший ближайшего преследователя почти на шесть десятых секунды. Квалификацию досрочно завершили Хартли, Алонсо, Сироткин, Вандорн и Стролл.
Во втором сегменте пилоты «Мерседеса» продолжили задавать темп – Хэмилтон вновь был быстрейшим (1:32,595), Боттас отстал почти на две десятых секунды. За топ-10 из-за штрафов на боролись пилоты «Ред Булл» Ферстаппен и Риккардо, также из борьбы за высокие места выбыли Гасли, Сайнс и Хюлькенберг.
В финале квалификации Боттас в первой попытке всего на 0,004 секунды опередил Хэмилтона. Действующий чемпион попытался взять реванш, но допустил ошибку во втором секторе и смирился со вторым местом.
Валттери Боттас в шестой раз в карьере начнет гонку с первой позиции. В текущем сезоне финн с поула стартовал в Австрии, но из-за технических проблем не финишировал в гонке.
Читайте также: Формула-1: Боттас выиграл квалификацию в Австрии
Гран-при России. Результаты квалификации:
1. Валттери Боттас («Мерседес») - 1.31,387
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 1.31,532
3. Себастьян Феттель («Феррари») - 1.31,943
4. Кими Райкконен («Феррари») - 1.32,237
5. Кевин Магнуссен («Хаас») - 1.33,181
6. Эстебан Окон («Форс Индия») - 1.33,413
7. Шарль Леклер («Заубер») - 1.33,419
8. Серхио Перес («Форс Индия») - 1.33,563
9. Ромен Грожан («Хаас») - 1.33,704
10. Маркус Эрикссон («Заубер») - 1.35,196
Первый сегмент с результатом 1:32,410 выиграл Хэмилтон, опередивший ближайшего преследователя почти на шесть десятых секунды. Квалификацию досрочно завершили Хартли, Алонсо, Сироткин, Вандорн и Стролл.
Во втором сегменте пилоты «Мерседеса» продолжили задавать темп – Хэмилтон вновь был быстрейшим (1:32,595), Боттас отстал почти на две десятых секунды. За топ-10 из-за штрафов на боролись пилоты «Ред Булл» Ферстаппен и Риккардо, также из борьбы за высокие места выбыли Гасли, Сайнс и Хюлькенберг.
В финале квалификации Боттас в первой попытке всего на 0,004 секунды опередил Хэмилтона. Действующий чемпион попытался взять реванш, но допустил ошибку во втором секторе и смирился со вторым местом.
Валттери Боттас в шестой раз в карьере начнет гонку с первой позиции. В текущем сезоне финн с поула стартовал в Австрии, но из-за технических проблем не финишировал в гонке.
Читайте также: Формула-1: Боттас выиграл квалификацию в Австрии
Гран-при России. Результаты квалификации:
1. Валттери Боттас («Мерседес») - 1.31,387
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 1.31,532
3. Себастьян Феттель («Феррари») - 1.31,943
4. Кими Райкконен («Феррари») - 1.32,237
5. Кевин Магнуссен («Хаас») - 1.33,181
6. Эстебан Окон («Форс Индия») - 1.33,413
7. Шарль Леклер («Заубер») - 1.33,419
8. Серхио Перес («Форс Индия») - 1.33,563
9. Ромен Грожан («Хаас») - 1.33,704
10. Маркус Эрикссон («Заубер») - 1.35,196
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