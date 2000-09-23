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АПЛ: ничья «Ливерпуля» и «Челси», ударный день Ярмоленко и Зинченко
Завершена субботняя программа седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Битва лидеров Премьер-лиги не выявила сильнейшего. «Челси» до последнего претендовал на три очка, пока «Синих» не огорчил вышедший на замену Даниэль Старридж. Джокер «Ливерпуля» отменным дальним ударом сравнял счет и продлил беспроигрышную серию своей команды. Памятуя о славном прошлом в «Челси», свой гол Старридж не отмечал.
Александр Зинченко после успешной игры в Кубке Лиги против «Оксфорд Юнайтед» получил от Хосепа Гвардиолы шанс и в Премьер-лиге. Зинченко на высочайшем уровне провел домашний матч против «Брайтона», став одним из лучших игроков в составах обеих команд. За 90 минут Зинченко нанес три удара по воротам, отдал 95 передач, совершил три отбора и сделал три перехвата. «Манчестер Сити» без проблем обыграл аутсайдера, а ничья «Ливерпуля» позволила действующему чемпиону за счет лучшей разницы забитых/пропущенных мячей вернуться на вершину турнирной таблицы.
Андрей Ярмоленко активно поучаствовал в домашней победе «Вест Хэма» над «Манчестер Юнайтед». Именно украинец в концовке первого тайма нанес удар, после которого мяч рикошетом от защитника гостей Виктора Линделефа оказался в сетке ворот Давида Де Хеа.
Читайте также: АПЛ: осечка «Ман Сити», ничья «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», кризис «Челси»
Результаты матчей дня:
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Андерсон, 5, Линделеф (автогол), 43, Арнаутович, 74 - Рашфорд, 71
Эвертон – Фулхэм 3:0
Голы: Сигурдссон, 56, 89, Тосун, 66
Хаддерсфилд – Тоттенхэм 0:2
Голы: Кейн, 25, 34 (с пенальти)
Ньюкасл – Лестер 0:2
Голы: Варди, 30 (с пенальти), Магуайр, 73
Вулверхэмптон– Саутгемптон 2:0
Голы: Кавалейру, 79, Кастро, 87
Манчестер Сити - Брайтон 2:0
Голы: Стерлинг, 29, Агуэро, 65
Арсенал – Уотфорд 2:0
Голы: Кэткарт, 81 (автогол), Озил, 83
Челси – Ливерпуль 1:1
Голы: Азар, 25 – Старридж, 89
Битва лидеров Премьер-лиги не выявила сильнейшего. «Челси» до последнего претендовал на три очка, пока «Синих» не огорчил вышедший на замену Даниэль Старридж. Джокер «Ливерпуля» отменным дальним ударом сравнял счет и продлил беспроигрышную серию своей команды. Памятуя о славном прошлом в «Челси», свой гол Старридж не отмечал.
Александр Зинченко после успешной игры в Кубке Лиги против «Оксфорд Юнайтед» получил от Хосепа Гвардиолы шанс и в Премьер-лиге. Зинченко на высочайшем уровне провел домашний матч против «Брайтона», став одним из лучших игроков в составах обеих команд. За 90 минут Зинченко нанес три удара по воротам, отдал 95 передач, совершил три отбора и сделал три перехвата. «Манчестер Сити» без проблем обыграл аутсайдера, а ничья «Ливерпуля» позволила действующему чемпиону за счет лучшей разницы забитых/пропущенных мячей вернуться на вершину турнирной таблицы.
Андрей Ярмоленко активно поучаствовал в домашней победе «Вест Хэма» над «Манчестер Юнайтед». Именно украинец в концовке первого тайма нанес удар, после которого мяч рикошетом от защитника гостей Виктора Линделефа оказался в сетке ворот Давида Де Хеа.
Читайте также: АПЛ: осечка «Ман Сити», ничья «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», кризис «Челси»
Результаты матчей дня:
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Андерсон, 5, Линделеф (автогол), 43, Арнаутович, 74 - Рашфорд, 71
Эвертон – Фулхэм 3:0
Голы: Сигурдссон, 56, 89, Тосун, 66
Хаддерсфилд – Тоттенхэм 0:2
Голы: Кейн, 25, 34 (с пенальти)
Ньюкасл – Лестер 0:2
Голы: Варди, 30 (с пенальти), Магуайр, 73
Вулверхэмптон– Саутгемптон 2:0
Голы: Кавалейру, 79, Кастро, 87
Манчестер Сити - Брайтон 2:0
Голы: Стерлинг, 29, Агуэро, 65
Арсенал – Уотфорд 2:0
Голы: Кэткарт, 81 (автогол), Озил, 83
Челси – Ливерпуль 1:1
Голы: Азар, 25 – Старридж, 89
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