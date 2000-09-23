Раздел: Спорт
Бундеслига: ассист от Коноплянки, лидерство «Боруссии» Д
В чемпионате Германии по футболу продолжается шестой тур.
Евгений Коноплянка выдал отличный матч в день своего 29-летия. Полузащитник «Шальке» в дебюте домашнего матча против «Майнца» прорвался по флангу и результативно навесил на Алессандро Шопфа. Мог Коноплянка и забивать сам, но столкнулся с редким невезением – дважды мяч после ударов украинца попадал в перекладину.
Вчерашнее поражение «Баварии» в выездном матче с «Гертой» открыло шанс «Вердеру» и «Боруссии» Д подняться на вершину турнирной таблицы. Клуб из Бремена эту возможность упустил, близок к провалу был и Дортмунд.
В Леверкузене «Боруссия» Д до 65 минуты уступала 0:2. Стоило гостям отыграть один мяч, как «Байер» растерялся и быстро упустил огромное преимущество. В концовке матча принадлежащий «Барселоне» Пако Алькасер оформил дубль и отправил свою команду на первое место.
Соперник «Шахтера» по групповому этапу Лиги Чемпионов «Хоффенхайм» дома без шансов уступил «Лейпцигу» и откатился на 10-е место.
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Результаты матчей дня:
Штутгарт - Вердер 2:1
Голы: Донис, 19, Кастро, 75 - Цилер, 68 (автогол)
Вольфсбург - Боруссия М 2:2
Голы: Штеффен, 12, Вегхорст, 59 - Плеа, 7, Азар, 48
Нюрберг - Фортуна 3:0
Голы: Беренс, 28, Ишак, 64, Паласиос-Мартинес, 78
Шальке - Майнц 1:0
Гол: Шопф, 11
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:2
Голы: Крамарич 90+3 (с пенальти) - Поульсен, 53, 73
Байер – Боруссия Д 2:4
Голы: Вайзер, 9, Та, 39 – Ларсен, 65, Ройс, 69, Пако, 86, 90+4
Евгений Коноплянка выдал отличный матч в день своего 29-летия. Полузащитник «Шальке» в дебюте домашнего матча против «Майнца» прорвался по флангу и результативно навесил на Алессандро Шопфа. Мог Коноплянка и забивать сам, но столкнулся с редким невезением – дважды мяч после ударов украинца попадал в перекладину.
Вчерашнее поражение «Баварии» в выездном матче с «Гертой» открыло шанс «Вердеру» и «Боруссии» Д подняться на вершину турнирной таблицы. Клуб из Бремена эту возможность упустил, близок к провалу был и Дортмунд.
В Леверкузене «Боруссия» Д до 65 минуты уступала 0:2. Стоило гостям отыграть один мяч, как «Байер» растерялся и быстро упустил огромное преимущество. В концовке матча принадлежащий «Барселоне» Пако Алькасер оформил дубль и отправил свою команду на первое место.
Соперник «Шахтера» по групповому этапу Лиги Чемпионов «Хоффенхайм» дома без шансов уступил «Лейпцигу» и откатился на 10-е место.
Читайте также: Бундеслига: возвращение Ярмоленко, удачный матч Коноплянки
Результаты матчей дня:
Штутгарт - Вердер 2:1
Голы: Донис, 19, Кастро, 75 - Цилер, 68 (автогол)
Вольфсбург - Боруссия М 2:2
Голы: Штеффен, 12, Вегхорст, 59 - Плеа, 7, Азар, 48
Нюрберг - Фортуна 3:0
Голы: Беренс, 28, Ишак, 64, Паласиос-Мартинес, 78
Шальке - Майнц 1:0
Гол: Шопф, 11
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:2
Голы: Крамарич 90+3 (с пенальти) - Поульсен, 53, 73
Байер – Боруссия Д 2:4
Голы: Вайзер, 9, Та, 39 – Ларсен, 65, Ройс, 69, Пако, 86, 90+4
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