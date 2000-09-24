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Рефери из Латвии отработает матч «Лион» - «Шахтер»
Судейский комитет УЕФА назначил бригаду арбитров на матч группового этапа Лиги Чемпионов между «Лионом» и «Шахтером».
Главным судьей следующего матча «Шахтера» в Лиге Чемпионов назначен 33-летний латвиец Андрис Трейманис. Функции боковых ассистентов на себя возьмут Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников, Александр Голубев и Эдгар Мальцев назначены дополнительными ассистентами, а четвертым рефери станет Раймондс Татрикс.
Трейманис еврокубковые матчи начал обслуживать с 2011 года. С «Шахтером» молодой судья еще не пересекался, но дважды работал на матчах «Зари» в Лиге Европы. В сезоне 2015-2016 луганчане в третьем раунде квалификации разгромили «Шарлеруа» (3:0), а в сезоне 2016-2017 в групповом этапе на выезде уступили «Фейеноорду» (0:1).
В прошлом году Трейманис приезжал во Львов на товарищеский матч между сборными Украины и Словакии. Голы Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко принесли «сине-желтым» победу со счетом 2:1.
«Шахтер» в групповом этапе Лиги Чемпионов поделил очки с «Хоффенхаймом» (2:1). «Лион» на выезде сенсационно обыграл «Манчестер Сити» (2:1).
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Матч группового этапа Лиги Чемпионов между «Лионом» и «Шахтером» состоится 2 октября в 22:00. Встреча по решению УЕФА пройдет при пустых трибунах.
Главным судьей следующего матча «Шахтера» в Лиге Чемпионов назначен 33-летний латвиец Андрис Трейманис. Функции боковых ассистентов на себя возьмут Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников, Александр Голубев и Эдгар Мальцев назначены дополнительными ассистентами, а четвертым рефери станет Раймондс Татрикс.
Трейманис еврокубковые матчи начал обслуживать с 2011 года. С «Шахтером» молодой судья еще не пересекался, но дважды работал на матчах «Зари» в Лиге Европы. В сезоне 2015-2016 луганчане в третьем раунде квалификации разгромили «Шарлеруа» (3:0), а в сезоне 2016-2017 в групповом этапе на выезде уступили «Фейеноорду» (0:1).
В прошлом году Трейманис приезжал во Львов на товарищеский матч между сборными Украины и Словакии. Голы Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко принесли «сине-желтым» победу со счетом 2:1.
«Шахтер» в групповом этапе Лиги Чемпионов поделил очки с «Хоффенхаймом» (2:1). «Лион» на выезде сенсационно обыграл «Манчестер Сити» (2:1).
Читайте также: Словенец Винчич отработает матч «Шахтер» - «Сельта»
Матч группового этапа Лиги Чемпионов между «Лионом» и «Шахтером» состоится 2 октября в 22:00. Встреча по решению УЕФА пройдет при пустых трибунах.
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