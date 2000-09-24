Рефери из Латвии отработает матч «Лион» - «Шахтер»

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Главным судьей следующего матча «Шахтера» в Лиге Чемпионов назначен 33-летний латвиец Андрис Трейманис. Функции боковых ассистентов на себя возьмут Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников, Александр Голубев и Эдгар Мальцев назначены дополнительными ассистентами, а четвертым рефери станет Раймондс Татрикс.Трейманис еврокубковые матчи начал обслуживать с 2011 года. С «Шахтером» молодой судья еще не пересекался, но дважды работал на матчах «Зари» в Лиге Европы. В сезоне 2015-2016 луганчане в третьем раунде квалификации разгромили «Шарлеруа» (3:0), а в сезоне 2016-2017 в групповом этапе на выезде уступили «Фейеноорду» (0:1).В прошлом году Трейманис приезжал во Львов на товарищеский матч между сборными Украины и Словакии. Голы Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко принесли «сине-желтым» победу со счетом 2:1.«Шахтер» в групповом этапе Лиги Чемпионов поделил очки с «Хоффенхаймом» (2:1). «Лион» на выезде сенсационно обыграл «Манчестер Сити» (2:1).Матч группового этапа Лиги Чемпионов между «Лионом» и «Шахтером» состоится 2 октября в 22:00. Встреча по решению УЕФА пройдет при пустых трибунах.