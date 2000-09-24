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Раздел: Спорт  
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«Днепр» - первый обладатель Суперкубка Украины по баскетболу

«Днепр» - первый обладатель Суперкубка Украины по баскетболу«Днепр» дважды обыграл «Черкасские Мавпы» и добавил в свою коллекцию титулов Суперкубок Украины.

Огромный шаг к титулу «Днепр» сделал на прошлой неделе в Черкассах, обыграв «Мавпы» с разницей в 25 очков. В домашнем матче подопечные Дениса Журавлева без особых проблем сохранили гигантское преимущество.

Единственное обострение в матче произошло в середине второй четверти, когда «Мавпы» усилиями американского легионера Криса Кокли оторвались на 9 очков. «Днепр» мгновенно отреагировал на неприятную ситуацию и за счет прессинга до большого перерыва практически ликвидировал преимущество гостей.

Во второй половине характер матча окончательно стал товарищеским. «Днепр» за счет рывка в решающей четверти во второй раз огорчил действующего чемпиона и подарил домашним трибунам двойную победу.

Суперкубок стал пятым титулом в истории «Днепра». Ранее клуб из одноименного города по два раза брал Кубок Украины и Кубок Суперлиги.

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Днепр – Черкасские Мавпы – 80:75 (17:19, 21:20, 17:20, 25:16), первый матч – 101:76

Днепр: Тимофеенко (19 + 5 перехватов), Мишула (16 + 5 подборов + 5 передач), Ревзин (15 + 9 подборов), Закурдаев (10 + 6 подборов), Шундель (9).
Черкасские Мавпы: Кокли (27 + 10 подборов), Кобец (13), Чумаков (7).
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 Теги: Днепр, Черкасские Мавпы, Суперкубок Украины

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Сегодня, 18:37 » Автор: Иван Мартынов
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