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Ничья «Зари» и «Львова», успех «Мариуполя» в Одессе

Ничья «Зари» и «Львова», успех «Мариуполя» в ОдессеМатчами в Запорожье и Одессе продолжилась воскресная программа 10-го тура Премьер-лиги.

Интригующий поединок «Зари» и «Львова» прошел без забитых мячей, что более чем устроило главных конкурентов этих клубов – «Александрию» и «Ворсклу». Главными «виновниками» нулевой ничьи голкиперы – Фелипе и Александр Бандура.

У «Львова» два великолепных момента упустил Тейлор – в первом тайме бразильцу открыть счет помешала перекладина, а на 87-й минуте легионер гостей не реализовал выход один на один. «Заря» свой шанс на победу имела на 85-й минуте, когда арендованный у «Спортинга» Леонардо после розыгрыша штрафного пробивал в дальний угол – Бандура спас «Львов», а добить мяч в сетку хозяева не успели.

В 11-м туре «Заря» на выезде сыграет с «Шахтером». «Львов» за продление беспроигрышной серии в домашнем матче поспорит с «Десной».

Заря - ФК Львов 0:0

«Мариуполь» впервые с 2005 года в Одессе обыграл «Черноморец» и ворвался в топ-6. Решающий момент матча произошел на 69-й минуте – защита «Моряков» проигнорировала прорыв Вакулы в штрафной, чем хавбек «Мариуполя» моментально воспользовался, послав мяч в ближний угол.

«Черноморец» в концовке матча мог вырывать ничью, но Грачев с нескольких метров головой ухитрился не попасть в пустые ворота.

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«Мариуполь» в следующем туре примет «Карпаты», а «Черноморец» отправится в гости к «Александрии».

Черноморец - Мариуполь 0:1
Гол: Вакула, 69
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 Теги: чемпионат Украины, Заря, Мариуполь

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Сегодня, 20:06 » Автор: Иван Мартынов
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