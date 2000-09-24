Раздел: Спорт
«Динамо» вдевятером удержало победу над «Арсеналом»
Киевское дерби в 10-м туре Премьер-лиги едва ли не подарило большую сенсацию.
«Арсенал» без главного тренера неожиданно дал бой «Динамо», вынудив вице-чемпиона Украины до финального свистка отстаивать минимальное преимущество.
«Динамо» вышло вперед на 35-й минуте – летний новичок киевлян Миккель Дуэлунд после передачи Морозюка в касание отправил мяч в ближний угол ворот Ситало. За несколько минут до этого забитым голом отметился Цыганков, однако боковой арбитр ошибочно зафиксировал офсайд.
Серьезные проблемы у «Динамо» начались во втором тайме. На 52-й минуте Бущан в первом матче в сезоне неосмотрительно выскочил из ворот и сбил Гриня – заслуженная красная карточка. Спустя треть часа «Динамо» осталось и без центрального защитника – Шабанов, имея в пассиве желтую карточку, в грубом подкате снес Гриня. И снова в справедливости удаления нет никаких вопросов.
«Динамо» доигрывало матч и без Хацкевича, которого выгнали со скамейки за чрезмерное проявление эмоций. «Арсенал» двойным меньшинством соперника воспользоваться не сумел – номинальные хозяева атаковали только через фланги, к чему оборона «Динамо» была готова.
Арсенал-Киев - Динамо 0:1
Голы: Дуэлунд, 35
Арсенал-Киев: Ситало - Насонов, Майданевич, Карась, Сагуткин - Евтоски, Домбровский - Семотюк (Баланюк, 46, (Стрижак, 87)), Семенюк, Доронин (Бушман, 83) - Гринь.
Динамо: Бущан – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Сидорчук, Буяльский – Морозюк (Беседин, 73), Цыганков, Дуэлунд (Бойко, 56) - Вербич.
Предупреждения: Домбровский, Карась, Сагуткин, Евтоски - Бурда, Морозюк, Беседин.
Удаление: Бущан, 52, Шабанов, 75
Турнирная таблица:
Читайте также: «Динамо» удержало нулевую ничью и вышло в 1/8 финала Лиги Европы
Лучшие бомбардиры:
9 – Жуниор Мораес (Шахтер)
7 – Марлос (Шахтер)
5 – Евгений Банада (Александрия)
5 – Марьян Швед (Карпаты)
5 – Бруно Дуарте (Львов)
«Арсенал» без главного тренера неожиданно дал бой «Динамо», вынудив вице-чемпиона Украины до финального свистка отстаивать минимальное преимущество.
«Динамо» вышло вперед на 35-й минуте – летний новичок киевлян Миккель Дуэлунд после передачи Морозюка в касание отправил мяч в ближний угол ворот Ситало. За несколько минут до этого забитым голом отметился Цыганков, однако боковой арбитр ошибочно зафиксировал офсайд.
Серьезные проблемы у «Динамо» начались во втором тайме. На 52-й минуте Бущан в первом матче в сезоне неосмотрительно выскочил из ворот и сбил Гриня – заслуженная красная карточка. Спустя треть часа «Динамо» осталось и без центрального защитника – Шабанов, имея в пассиве желтую карточку, в грубом подкате снес Гриня. И снова в справедливости удаления нет никаких вопросов.
«Динамо» доигрывало матч и без Хацкевича, которого выгнали со скамейки за чрезмерное проявление эмоций. «Арсенал» двойным меньшинством соперника воспользоваться не сумел – номинальные хозяева атаковали только через фланги, к чему оборона «Динамо» была готова.
Арсенал-Киев - Динамо 0:1
Голы: Дуэлунд, 35
Арсенал-Киев: Ситало - Насонов, Майданевич, Карась, Сагуткин - Евтоски, Домбровский - Семотюк (Баланюк, 46, (Стрижак, 87)), Семенюк, Доронин (Бушман, 83) - Гринь.
Динамо: Бущан – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Сидорчук, Буяльский – Морозюк (Беседин, 73), Цыганков, Дуэлунд (Бойко, 56) - Вербич.
Предупреждения: Домбровский, Карась, Сагуткин, Евтоски - Бурда, Морозюк, Беседин.
Удаление: Бущан, 52, Шабанов, 75
Турнирная таблица:
Читайте также: «Динамо» удержало нулевую ничью и вышло в 1/8 финала Лиги Европы
Лучшие бомбардиры:
9 – Жуниор Мораес (Шахтер)
7 – Марлос (Шахтер)
5 – Евгений Банада (Александрия)
5 – Марьян Швед (Карпаты)
5 – Бруно Дуарте (Львов)
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