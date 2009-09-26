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Раздел: Спорт  
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Польша в третий раз выиграла чемпионат мира по волейболу

Польша в третий раз выиграла чемпионат мира по волейболуМужская сборная Польши на чемпионате мира в Италии и Болгарии подтвердила статус сильнейшей волейбольной нации мира.

На первой групповой стадии поляки выиграли пять матчей из пяти с разницей выигранных/проигранных сетов 15:3. Самым напряженным для Польши стал заключительный матч против Болгарии (25:14, 23:25, 25:22, 25:23).

Во втором групповом этапе Польша проиграла Аргентине (2:3) и Франции (1:3), что не помешало действующему чемпиону благодаря безупречно пройденного предварительного раунда с первой позиции выйти в Финал шести.

Следующий шаг на пути к титулу дался полякам также непросто. После тяжелой победы над Сербией (28:26, 28:26, 25:22) «Кадра» в пяти сетах проиграла Италии, но по дополнительным показателям все же прорвалась в полуфинал.

На полуфинальной стадии Польша в пяти сетах вырвала победу над США (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11), а в финале остановила Бразилию (28:26, 25:20, 25:23).

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В символическую сборную чемпионата мира вошли три представителя сборной Польши:

Доигровщики: Михал Кубяк (Польша), Дуглас (Бразилия).
Блокирующие: Петр Новаковский (Польша), Лукас (Бразилия).
Либеро: Павел Заторский (Польша).
Диагональный: Мэтью Андерсон (США).
Связующий: Мика Кристенсон (США).
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 Теги: волейбол, Польша, чемпионат мира

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Сегодня, 13:29 » Автор: Иван Мартынов
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