Цуренко из-за травмы не доиграла матч в Пекине

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Во втором раунде «China Open» Цуренко встречалась с 10-й ракеткой мира Юлией Гергес. По личным встречам Леся вела 3:2, но фаворитом матча считалась теннисистка из Германии.Первый сет продолжался почти час – Цуренко отыгралась со счета 0:2, но в девятом гейме еще раз отдала свою подачу, после чего не реализовала брейк-поинт и проиграла стартовую партию.Во втором сете теннисистки продолжили выдавать один напряженный гейм за другим. Цуренко чаще подавала первым мячом, что помогло украинке в седьмом гейме – Леся защитила свою подачу, затем сделала два брейка подряд и сравняла счет.Решающий сет Цуренко начала неудачно, но быстро вернула свою подачу. Окончательно захватить инициативу украинке помешала очередная травма. При счете 2:2 Леся из-за проблем с бедром отказалась продолжать матч.Выступление в Пекине принесло Лесе Цуренко более 40 тысяч долларов призовых и 65 рейтинговых очков.Леся Цуренко (Украина) –– 4:6, 4:6, 2:2, отказ Цуренко