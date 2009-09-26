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Раздел: Спорт  
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Цуренко из-за травмы не доиграла матч в Пекине

Цуренко из-за травмы не доиграла матч в ПекинеУкраинская теннисистка Леся Цуренко потерпела досадное поражение во втором круге крупного турнира в Пекине.

Во втором раунде «China Open» Цуренко встречалась с 10-й ракеткой мира Юлией Гергес. По личным встречам Леся вела 3:2, но фаворитом матча считалась теннисистка из Германии.

Первый сет продолжался почти час – Цуренко отыгралась со счета 0:2, но в девятом гейме еще раз отдала свою подачу, после чего не реализовала брейк-поинт и проиграла стартовую партию.

Во втором сете теннисистки продолжили выдавать один напряженный гейм за другим. Цуренко чаще подавала первым мячом, что помогло украинке в седьмом гейме – Леся защитила свою подачу, затем сделала два брейка подряд и сравняла счет.

Решающий сет Цуренко начала неудачно, но быстро вернула свою подачу. Окончательно захватить инициативу украинке помешала очередная травма. При счете 2:2 Леся из-за проблем с бедром отказалась продолжать матч.

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Выступление в Пекине принесло Лесе Цуренко более 40 тысяч долларов призовых и 65 рейтинговых очков.

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Гергес (Германия, 10) – 4:6, 4:6, 2:2, отказ Цуренко
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 Теги: Цуренко, Пекин, теннис

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Сегодня, 14:47 » Автор: Иван Мартынов
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