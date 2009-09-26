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Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Италией и Чехией

Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Италией и ЧехиейТренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко сформировал состав команды на ближайшие матчи.

Шевченко в товарищеском матче с Италией и поединке Лиги наций против Чехии решил обойтись без защитника ПАОКа Евгения Хачериди и форварда «Акхисара» Евгения Селезнева.

К легионерам из чемпионата Украины присоединились 14 футболистов. «Шахтер» в сборную делегировал семерых игроков, «Динамо» представляют шесть футболистов.

Состав сборной Украины на матчи с Италией и Чехией:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все- «Шахтер»), Никита Бурда («Динамо»), Александр Караваев («Заря»),
Василий Кравец («Луго», Испания), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Тарас Степаненко, Марлос (оба - «Шахтар»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все- «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), Иван Петряк («Ференцварош»).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артем Беседин («Динамо»).

10 октября сборная Украины в Генуе проведет товарищеский матч с Италией, а 16 октября в Харькове в рамках Лиги наций примет Чехию.

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Напомним, в сентябре сборная Украины последовательно обыграла Чехию и Словакию, что практически гарантировало главной команде страны путевку в элитный дивизион Лиги наций.
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 Теги: сборная Украины, Шевченко, Лига наций УЕФА

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Сегодня, 19:50 » Автор: Иван Мартынов
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