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Раздел: Спорт  
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Первая лига: «Днепр-1» лидирует, «Колос» и «Волынь» не отстают

Первая лига: «Днепр-1» лидирует, «Колос» и «Волынь» не отстаютВ чемпионате Украины по футболу среди клубов Первой лиги сыграны матчи 11-го тура.

«Днепр-1» в 11-м туре легко разобрался с «Балканами». В текущем сезоне на домашней арене команда Дмитрия Михайленко в среднем за игру забивает как минимум по три гола. Несмотря на высокую результативность, по набранным очкам в домашних матчах «Днепр-1» не входит в топ-4.

«Колос» из Коваливки остается единственным клубом Первой лиги, еще не уступавшим в текущем сезоне. «Волынь» от потерь в домашнем матче с «Прикарпатьем» спас очередной гол Дениса Кожанова.

Главным героем тура стал Александр Акименко – форвард «Ингульца» в выездном матче против ПФК «Сумы» забил свой 100-й гол в Первой лиге.

Результаты матчей 11-го тура:

СК Днепр-1 – Балканы 3:0
Голы: Назаренко, 19, Когут, 42, Загальский, 78

Агробизнес – Колос – 0:3
Голы: Поздеев, 74 (с пенальти), Д.Костышин, 84, 90+2

Металлист-1925 – МФК Николаев – 1:0
Гол: Давыдов, 8

Звезда – Рух – 0:2
Голы: Бусько, 45, Загорулько, 90+6

Горняк-Спорт - Авангард 1:1
Голы: Фаюк, 50 - Кириенко, 26

ПФК Сумы - Ингулец 0:1
Гол: Акименко, 40

Волынь – Прикарпатье 1:0
Гол: Кожанов, 68

Турнирная таблица:

Первая лига: «Днепр-1» лидирует, «Колос» и «Волынь» не отстают









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Лучшие бомбардиры:

8 – Кожанов (Волынь)
7 – Акименко (Ингулец)
6 – Кулиш (Днепр-1)
6 – Демченко (Авангард)
5 – Синица (Металлист-1925)
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 Теги: Первая лига, Днепр-1, Волынь

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Сегодня, 21:18 » Автор: Иван Мартынов
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