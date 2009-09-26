Первая лига: «Днепр-1» лидирует, «Колос» и «Волынь» не отстают

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Днепр-1» в 11-м туре легко разобрался с «Балканами». В текущем сезоне на домашней арене команда Дмитрия Михайленко в среднем за игру забивает как минимум по три гола. Несмотря на высокую результативность, по набранным очкам в домашних матчах «Днепр-1» не входит в топ-4.«Колос» из Коваливки остается единственным клубом Первой лиги, еще не уступавшим в текущем сезоне. «Волынь» от потерь в домашнем матче с «Прикарпатьем» спас очередной гол Дениса Кожанова.Главным героем тура стал Александр Акименко – форвард «Ингульца» в выездном матче против ПФК «Сумы» забил свой 100-й гол в Первой лиге.– Балканы 3:0Голы: Назаренко, 19, Когут, 42, Загальский, 78Агробизнес –– 0:3Голы: Поздеев, 74 (с пенальти), Д.Костышин, 84, 90+2– МФК Николаев – 1:0Гол: Давыдов, 8Звезда –– 0:2Голы: Бусько, 45, Загорулько, 90+6Горняк-Спорт - Авангард 1:1Голы: Фаюк, 50 - Кириенко, 26ПФК Сумы -0:1Гол: Акименко, 40– Прикарпатье 1:0Гол: Кожанов, 688 – Кожанов (Волынь)7 – Акименко (Ингулец)6 – Кулиш (Днепр-1)6 – Демченко (Авангард)5 – Синица (Металлист-1925)