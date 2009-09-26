Раздел: Спорт
Первая лига: «Днепр-1» лидирует, «Колос» и «Волынь» не отстают
В чемпионате Украины по футболу среди клубов Первой лиги сыграны матчи 11-го тура.
«Днепр-1» в 11-м туре легко разобрался с «Балканами». В текущем сезоне на домашней арене команда Дмитрия Михайленко в среднем за игру забивает как минимум по три гола. Несмотря на высокую результативность, по набранным очкам в домашних матчах «Днепр-1» не входит в топ-4.
«Колос» из Коваливки остается единственным клубом Первой лиги, еще не уступавшим в текущем сезоне. «Волынь» от потерь в домашнем матче с «Прикарпатьем» спас очередной гол Дениса Кожанова.
Главным героем тура стал Александр Акименко – форвард «Ингульца» в выездном матче против ПФК «Сумы» забил свой 100-й гол в Первой лиге.
Результаты матчей 11-го тура:
СК Днепр-1 – Балканы 3:0
Голы: Назаренко, 19, Когут, 42, Загальский, 78
Агробизнес – Колос – 0:3
Голы: Поздеев, 74 (с пенальти), Д.Костышин, 84, 90+2
Металлист-1925 – МФК Николаев – 1:0
Гол: Давыдов, 8
Звезда – Рух – 0:2
Голы: Бусько, 45, Загорулько, 90+6
Горняк-Спорт - Авангард 1:1
Голы: Фаюк, 50 - Кириенко, 26
ПФК Сумы - Ингулец 0:1
Гол: Акименко, 40
Волынь – Прикарпатье 1:0
Гол: Кожанов, 68
Турнирная таблица:
Читайте также: Первая лига: «Днепр-1» разбил «Волынь», прогресс «Колоса»
Лучшие бомбардиры:
8 – Кожанов (Волынь)
7 – Акименко (Ингулец)
6 – Кулиш (Днепр-1)
6 – Демченко (Авангард)
5 – Синица (Металлист-1925)
«Днепр-1» в 11-м туре легко разобрался с «Балканами». В текущем сезоне на домашней арене команда Дмитрия Михайленко в среднем за игру забивает как минимум по три гола. Несмотря на высокую результативность, по набранным очкам в домашних матчах «Днепр-1» не входит в топ-4.
«Колос» из Коваливки остается единственным клубом Первой лиги, еще не уступавшим в текущем сезоне. «Волынь» от потерь в домашнем матче с «Прикарпатьем» спас очередной гол Дениса Кожанова.
Главным героем тура стал Александр Акименко – форвард «Ингульца» в выездном матче против ПФК «Сумы» забил свой 100-й гол в Первой лиге.
Результаты матчей 11-го тура:
СК Днепр-1 – Балканы 3:0
Голы: Назаренко, 19, Когут, 42, Загальский, 78
Агробизнес – Колос – 0:3
Голы: Поздеев, 74 (с пенальти), Д.Костышин, 84, 90+2
Металлист-1925 – МФК Николаев – 1:0
Гол: Давыдов, 8
Звезда – Рух – 0:2
Голы: Бусько, 45, Загорулько, 90+6
Горняк-Спорт - Авангард 1:1
Голы: Фаюк, 50 - Кириенко, 26
ПФК Сумы - Ингулец 0:1
Гол: Акименко, 40
Волынь – Прикарпатье 1:0
Гол: Кожанов, 68
Турнирная таблица:
Читайте также: Первая лига: «Днепр-1» разбил «Волынь», прогресс «Колоса»
Лучшие бомбардиры:
8 – Кожанов (Волынь)
7 – Акименко (Ингулец)
6 – Кулиш (Днепр-1)
6 – Демченко (Авангард)
5 – Синица (Металлист-1925)
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