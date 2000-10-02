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Примера: ничья «Реала» и «Атлетико», новая осечка «Барселоны»

Примера: ничья «Реала» и «Атлетико», новая осечка «Барселоны»Подводим итоги очередного тура чемпионата Испании по футболу.

«Реал» не смог впервые за четыре года в Примере на «Сантьяго Бернабеу» обыграть «Атлетико». В вязком поединке команды заработали больше желтых карточек, чем создали голевых моментов.

«Барселона» продолжает буксовать на внутренней арене. Лионель Месси и компания в третьем туре подряд потеряли очки, уйдя от поражения в домашнем матче с «Атлетиком» только на 84-й минуте. 14 очков после 7 туров – худший показатель лидера Примеры с 1995 года.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин впервые в сезоне вошел в заявку «Леганеса» на матч Примеры. Экс-вратарь «Зари» со скамейки запасных наблюдал, как его одноклубники без шансов проиграли «Бетису».

Результаты матчей седьмого тура:

Реал - Атлетико 0:0

Барселона - Атлетик 1:1
Голы: Эль Хаддади, 84 - Де Маркос, 41

Райо Вальекано - Эспаньол 2:2
Голы: Де Томас, 6, Какута, 47 (с пенальти) - Иглесиас, 19, Гранеро, 45+1

Реал Сосьедад - Валенсия 0:1
Гол: Гамейро, 36

Эйбар - Севилья 1:3
Голы: Жордан, 90 - Андре Силва, 47, Банега, 59 (с пенальти), 90

Вильярреал - Вальядолид 0:1
Гол: Суарес, 53

Леванте – Алавес 2:1
Голы: Джейсон, 19, Тоньо, 36 – Собрино, 5

Бетис - Леганес 1:0
Гол: Морон, 89

Сельта - Хетафе 1:1
Голы: Гомес, 33 - Мата, 78

Уэска – Жирона 1:1
Голы: Мелеро, 72 (с пенальти) – Стуани, 37 (с пенальти)

Турнирная таблица:

Примера: ничья «Реала» и «Атлетико», новая осечка «Барселоны»








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Лучшие бомбардиры:

7 – Андре Силва (Севилья)
6 – Стуани (Жирона)
5 – Месси (Барселона)
4 – Аспас (Сельта)
4 – Бензема (Реал)
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 Теги: чемпионат Испании, Реал, Атлетико

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Сегодня, 00:00 » Автор: Иван Мартынов
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