Примера: ничья «Реала» и «Атлетико», новая осечка «Барселоны»

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«Реал» не смог впервые за четыре года в Примере на «Сантьяго Бернабеу» обыграть «Атлетико». В вязком поединке команды заработали больше желтых карточек, чем создали голевых моментов.«Барселона» продолжает буксовать на внутренней арене. Лионель Месси и компания в третьем туре подряд потеряли очки, уйдя от поражения в домашнем матче с «Атлетиком» только на 84-й минуте. 14 очков после 7 туров – худший показатель лидера Примеры с 1995 года.Голкипер сборной Украины Андрей Лунин впервые в сезоне вошел в заявку «Леганеса» на матч Примеры. Экс-вратарь «Зари» со скамейки запасных наблюдал, как его одноклубники без шансов проиграли «Бетису».Реал - Атлетико 0:0Барселона - Атлетик 1:1Голы: Эль Хаддади, 84 - Де Маркос, 41Райо Вальекано - Эспаньол 2:2Голы: Де Томас, 6, Какута, 47 (с пенальти) - Иглесиас, 19, Гранеро, 45+1Реал Сосьедад -0:1Гол: Гамейро, 36Эйбар -1:3Голы: Жордан, 90 - Андре Силва, 47, Банега, 59 (с пенальти), 90Вильярреал -0:1Гол: Суарес, 53– Алавес 2:1Голы: Джейсон, 19, Тоньо, 36 – Собрино, 5- Леганес 1:0Гол: Морон, 89Сельта - Хетафе 1:1Голы: Гомес, 33 - Мата, 78Уэска – Жирона 1:1Голы: Мелеро, 72 (с пенальти) – Стуани, 37 (с пенальти)7 – Андре Силва (Севилья)6 – Стуани (Жирона)5 – Месси (Барселона)4 – Аспас (Сельта)4 – Бензема (Реал)