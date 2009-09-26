» » Поляк Пентек возглавил гонку за «Золотой бутсой»
Раздел: Спорт  
0

Поляк Пентек возглавил гонку за «Золотой бутсой»

Поляк Пентек возглавил гонку за «Золотой бутсой»Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек сенсационно лидирует в рейтинге лучших бомбардиров топ-чемпионатов Европы.

Пентек в дебютном сезоне в Серии А уже успел переписать несколько рекордов – 23-летний форвард после дубля в матче с «Фрозиноне» стал первым за 69 лет футболистом в чемпионате Италии, забившим в шести дебютных матчах восемь голов.

Среди признанных бомбардиров на старте сезона высокий темп взяли только Неймар и Эдинсон Кавани. Криштиану Роналду, Харри Кейн, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин и остальные пока находятся за пределами топ-10.

Топ-10 бомбардиров Европы:

1. Кшиштоф Пентек («Дженоа») – 8 голов
2. Андре Силва («Севилья») – 7
3. Неймар («ПСЖ») – 7
4. Кристиан Стуани («Жирона») – 6
5. Эден Азар («Челси») – 6
6. Фролиан Товен («Марсель») – 6
7. Александр Митрович («Фулхэм») – 5
8. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 5
9. Фрэнсис Камано («Бордо») – 5
10. Грегори Дефрель («Сампдория») – 5

Лучшим диспетчером стартового отрезка сезона стал 18-летний вингер «Боруссии» Д Джейлон Санчо, отдавший пять ассистов в шести матчах Бундеслиги. По четыре результативных передачи на счету Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Димитри Пайе, Бенджамена Менди.

Читайте также: Кейн единолично возглавил гонку за «Золотой бутсой»

Самым эффективным футболистом сезона по версии «Whoscored» является Лионель Месси (8,43 балла). В топ-5 входят Неймар (8,28), Рахим Стерлинг 8,05), Эден Азар (8,02) и Криштиану Роналду (7,96).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Пентек, Золотая бутса, футбол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:23 » Автор: Иван Мартынов
     139
     0

Похожие новости по теме

Кейн единолично возглавил гонку за «Золотой бутсой» Кейн единолично возглавил гонку за «Золотой бутсой»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн лидирует в рейтинге лучших бомбардиров топ-чемпионатов Европы.

Кейн возглавил погоню за «Золотой бутсой» Кейн возглавил погоню за «Золотой бутсой»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн возглавил рейтинг лучших бомбардиров топ-чемпионатов Европы.

Гонка за «Золотой бутсой»: Роналду впереди Месси на два точных удара Гонка за «Золотой бутсой»: Роналду впереди Месси на два точных удара

Минувшая неделя выдалась «сухой» для Криштиану Роналду Лионеля Месси – за два тура до окончания сезона Роналду на два гола опережает Месси, имея отменные шансы на завоевания очередной «Золотой бутсы».

Роналду на два гола опережает Месси в гонке за «Золотой бутсой» Роналду на два гола опережает Месси в гонке за «Золотой бутсой»

Минувший уик-энд выдался довольно продуктивным для главных звезд современности – Лионель Месси забил два мяча в ворота «Кордобы», но через несколько часов Криштиану Роналду отгрузил три мяча «Севилье» и вернулся на первую строку в рейтинге лучших бомбардиров континента.

Роналду и Месси продолжают погоню за «Золотой бутсой» Роналду и Месси продолжают погоню за «Золотой бутсой»

Португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду продолжает возглавлять список лучших бомбардиров элитных европейских национальных первенств – на счету Роналду в нынешнем сезоне уже 30 забитых мячей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх