Раздел: Спорт
Поляк Пентек возглавил гонку за «Золотой бутсой»
Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек сенсационно лидирует в рейтинге лучших бомбардиров топ-чемпионатов Европы.
Пентек в дебютном сезоне в Серии А уже успел переписать несколько рекордов – 23-летний форвард после дубля в матче с «Фрозиноне» стал первым за 69 лет футболистом в чемпионате Италии, забившим в шести дебютных матчах восемь голов.
Среди признанных бомбардиров на старте сезона высокий темп взяли только Неймар и Эдинсон Кавани. Криштиану Роналду, Харри Кейн, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин и остальные пока находятся за пределами топ-10.
Топ-10 бомбардиров Европы:
1. Кшиштоф Пентек («Дженоа») – 8 голов
2. Андре Силва («Севилья») – 7
3. Неймар («ПСЖ») – 7
4. Кристиан Стуани («Жирона») – 6
5. Эден Азар («Челси») – 6
6. Фролиан Товен («Марсель») – 6
7. Александр Митрович («Фулхэм») – 5
8. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 5
9. Фрэнсис Камано («Бордо») – 5
10. Грегори Дефрель («Сампдория») – 5
Лучшим диспетчером стартового отрезка сезона стал 18-летний вингер «Боруссии» Д Джейлон Санчо, отдавший пять ассистов в шести матчах Бундеслиги. По четыре результативных передачи на счету Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Димитри Пайе, Бенджамена Менди.
Читайте также: Кейн единолично возглавил гонку за «Золотой бутсой»
Самым эффективным футболистом сезона по версии «Whoscored» является Лионель Месси (8,43 балла). В топ-5 входят Неймар (8,28), Рахим Стерлинг 8,05), Эден Азар (8,02) и Криштиану Роналду (7,96).
Пентек в дебютном сезоне в Серии А уже успел переписать несколько рекордов – 23-летний форвард после дубля в матче с «Фрозиноне» стал первым за 69 лет футболистом в чемпионате Италии, забившим в шести дебютных матчах восемь голов.
Среди признанных бомбардиров на старте сезона высокий темп взяли только Неймар и Эдинсон Кавани. Криштиану Роналду, Харри Кейн, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин и остальные пока находятся за пределами топ-10.
Топ-10 бомбардиров Европы:
1. Кшиштоф Пентек («Дженоа») – 8 голов
2. Андре Силва («Севилья») – 7
3. Неймар («ПСЖ») – 7
4. Кристиан Стуани («Жирона») – 6
5. Эден Азар («Челси») – 6
6. Фролиан Товен («Марсель») – 6
7. Александр Митрович («Фулхэм») – 5
8. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 5
9. Фрэнсис Камано («Бордо») – 5
10. Грегори Дефрель («Сампдория») – 5
Лучшим диспетчером стартового отрезка сезона стал 18-летний вингер «Боруссии» Д Джейлон Санчо, отдавший пять ассистов в шести матчах Бундеслиги. По четыре результативных передачи на счету Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Димитри Пайе, Бенджамена Менди.
Читайте также: Кейн единолично возглавил гонку за «Золотой бутсой»
Самым эффективным футболистом сезона по версии «Whoscored» является Лионель Месси (8,43 балла). В топ-5 входят Неймар (8,28), Рахим Стерлинг 8,05), Эден Азар (8,02) и Криштиану Роналду (7,96).
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