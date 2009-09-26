Поляк Пентек возглавил гонку за «Золотой бутсой»

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Пентек в дебютном сезоне в Серии А уже успел переписать несколько рекордов – 23-летний форвард после дубля в матче с «Фрозиноне» стал первым за 69 лет футболистом в чемпионате Италии, забившим в шести дебютных матчах восемь голов.Среди признанных бомбардиров на старте сезона высокий темп взяли только Неймар и Эдинсон Кавани. Криштиану Роналду, Харри Кейн, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин и остальные пока находятся за пределами топ-10.1. Кшиштоф Пентек («Дженоа») – 8 голов2. Андре Силва («Севилья») – 73. Неймар («ПСЖ») – 74. Кристиан Стуани («Жирона») – 65. Эден Азар («Челси») – 66. Фролиан Товен («Марсель») – 67. Александр Митрович («Фулхэм») – 58. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 59. Фрэнсис Камано («Бордо») – 510. Грегори Дефрель («Сампдория») – 5Лучшим диспетчером стартового отрезка сезона стал 18-летний вингер «Боруссии» Д Джейлон Санчо, отдавший пять ассистов в шести матчах Бундеслиги. По четыре результативных передачи на счету Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Димитри Пайе, Бенджамена Менди.Самым эффективным футболистом сезона по версии «Whoscored» является Лионель Месси (8,43 балла). В топ-5 входят Неймар (8,28), Рахим Стерлинг 8,05), Эден Азар (8,02) и Криштиану Роналду (7,96).