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«Шахтер» U-19 проиграл «Лиону» в Юношеской Лиге Чемпионов
Молодежка донецкого «Шахтера» потерпела второе поражение в групповом этапе Лиги Чемпионов U-19.
«Лион» был безоговорочным фаворитом домашнего матча с «Шахтером» - свой статус французы начали подтверждать с первых минут, вынудив гостей отойти в оборону.
Первый раз мяч в воротах «Шахтера» оказался на 15-й минуте. Преимущество «Лион» удвоил в середине второго тайма, когда «горняки» уже играли в меньшинстве – за две желтых карточки поле досрочно покинул защитник Валерий Бондарь.
«Шахтер» в выездном матче с «Лионом» не нанес ни одного удара в створ. Хозяева 20 раз пробивали по воротам Анатолия Трубина, сумевшего парировать 6 из 8 ударов в створ ворот.
Следующий матч команда Андреса Карраско проведет 23 октября против «Манчестер Сити».
Читайте также: «Шахтер» уступил «Хоффенхайму» в Юношеской лиге УЕФА
Лион – Шахтер 2:0
Голы: Сумаре, 16, Пинтор, 69
Шахтер U-19: Трубин, Муравский, Бондарь, Рудавский, Якуба, Чех (Приходько, 78), Бондаренко, Мудрик, Крыськив (Судаков, 64), Romaniuk (Кащук, 85), Кулаков (Холод, 78).
Турнирная таблица: Лион – 6, Хоффенхайм – 6, Шахтер – 0, Манчестер Сити – 0.
«Лион» был безоговорочным фаворитом домашнего матча с «Шахтером» - свой статус французы начали подтверждать с первых минут, вынудив гостей отойти в оборону.
Первый раз мяч в воротах «Шахтера» оказался на 15-й минуте. Преимущество «Лион» удвоил в середине второго тайма, когда «горняки» уже играли в меньшинстве – за две желтых карточки поле досрочно покинул защитник Валерий Бондарь.
«Шахтер» в выездном матче с «Лионом» не нанес ни одного удара в створ. Хозяева 20 раз пробивали по воротам Анатолия Трубина, сумевшего парировать 6 из 8 ударов в створ ворот.
Следующий матч команда Андреса Карраско проведет 23 октября против «Манчестер Сити».
Читайте также: «Шахтер» уступил «Хоффенхайму» в Юношеской лиге УЕФА
Лион – Шахтер 2:0
Голы: Сумаре, 16, Пинтор, 69
Шахтер U-19: Трубин, Муравский, Бондарь, Рудавский, Якуба, Чех (Приходько, 78), Бондаренко, Мудрик, Крыськив (Судаков, 64), Romaniuk (Кащук, 85), Кулаков (Холод, 78).
Турнирная таблица: Лион – 6, Хоффенхайм – 6, Шахтер – 0, Манчестер Сити – 0.
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