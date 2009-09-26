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Раздел: Спорт  
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«Шахтер» U-19 проиграл «Лиону» в Юношеской Лиге Чемпионов

«Шахтер» U-19 проиграл «Лиону» в Юношеской Лиге ЧемпионовМолодежка донецкого «Шахтера» потерпела второе поражение в групповом этапе Лиги Чемпионов U-19.

«Лион» был безоговорочным фаворитом домашнего матча с «Шахтером» - свой статус французы начали подтверждать с первых минут, вынудив гостей отойти в оборону.

Первый раз мяч в воротах «Шахтера» оказался на 15-й минуте. Преимущество «Лион» удвоил в середине второго тайма, когда «горняки» уже играли в меньшинстве – за две желтых карточки поле досрочно покинул защитник Валерий Бондарь.

«Шахтер» в выездном матче с «Лионом» не нанес ни одного удара в створ. Хозяева 20 раз пробивали по воротам Анатолия Трубина, сумевшего парировать 6 из 8 ударов в створ ворот.

Следующий матч команда Андреса Карраско проведет 23 октября против «Манчестер Сити».

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Лион – Шахтер 2:0
Голы: Сумаре, 16, Пинтор, 69

Шахтер U-19: Трубин, Муравский, Бондарь, Рудавский, Якуба, Чех (Приходько, 78), Бондаренко, Мудрик, Крыськив (Судаков, 64), Romaniuk (Кащук, 85), Кулаков (Холод, 78).

Турнирная таблица: Лион – 6, Хоффенхайм – 6, Шахтер – 0, Манчестер Сити – 0.
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 Теги: Юношеская лига УЕФА, Шахтер, Лион

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Сегодня, 18:47 » Автор: Иван Мартынов
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