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Лига Чемпионов: «Ман Сити» без Зинченко обыграл «Хоффенхайм»
Чемпион Англии «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов одержал волевую победу над «Хоффенхаймом».
Первый еврокубковый выезд сезона «Ман Сити» начал с антирекорда – уже на 44-й секунде Исхак Бельфодиль воспользовался провалом в центре обороны «Горожан» и в ближнем бою переиграл Эдерсона.
Минимальное преимущество хозяева удерживали всего несколько минут. Счет в матче сравнял Серхио Агуэро – лидер атак «Ман Сити» подобрал мяч после передачи Лероя Сане и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол.
Несмотря на большое игровое преимущество, победный гол англичане забили только в концовке матча. Защитник «Хоффенхайма» Штефан Пош грубо ошибся у своих ворот, чем незамедлительно воспользовался Давид Сильва, рабочей ногой пробивший точно в дальний угол.
В третьем туре «Манчестер Сити» в Харькове сыграет с «Шахтером». «Хоффенхайм» открыть счет победам в Лиге Чемпионов попытается в домашнем матче с «Лионом».
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Хоффенхайм - Манчестер Сити 1:2
Голы: Бельфодиль, 1 - Агуэро, 8, Д. Силва, 87.
Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Акпогума, Хоогма, Пош, Бренет – Бельфодиль, Гриллич (Биттенкурт, 82), Демирбай (Хак, 89) – Жоэлинтон, Салаи (Крамарич, 54).
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди (Стоунз, 64), Компани Ляпорт – Гюндоган (Б. Силва, 68), Фернандиньо, Д.Силва – Стерлинг (Марез, 75), Агуэро, Сане.
Предупреждения: Демирбай - Отаменди, Фернандиньо, Уокер, Агуэро.
Первый еврокубковый выезд сезона «Ман Сити» начал с антирекорда – уже на 44-й секунде Исхак Бельфодиль воспользовался провалом в центре обороны «Горожан» и в ближнем бою переиграл Эдерсона.
Минимальное преимущество хозяева удерживали всего несколько минут. Счет в матче сравнял Серхио Агуэро – лидер атак «Ман Сити» подобрал мяч после передачи Лероя Сане и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол.
Несмотря на большое игровое преимущество, победный гол англичане забили только в концовке матча. Защитник «Хоффенхайма» Штефан Пош грубо ошибся у своих ворот, чем незамедлительно воспользовался Давид Сильва, рабочей ногой пробивший точно в дальний угол.
В третьем туре «Манчестер Сити» в Харькове сыграет с «Шахтером». «Хоффенхайм» открыть счет победам в Лиге Чемпионов попытается в домашнем матче с «Лионом».
Читайте также: Лига Чемпионов: «Ман Сити» без Зинченко уничтожил «Базель»
Хоффенхайм - Манчестер Сити 1:2
Голы: Бельфодиль, 1 - Агуэро, 8, Д. Силва, 87.
Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Акпогума, Хоогма, Пош, Бренет – Бельфодиль, Гриллич (Биттенкурт, 82), Демирбай (Хак, 89) – Жоэлинтон, Салаи (Крамарич, 54).
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди (Стоунз, 64), Компани Ляпорт – Гюндоган (Б. Силва, 68), Фернандиньо, Д.Силва – Стерлинг (Марез, 75), Агуэро, Сане.
Предупреждения: Демирбай - Отаменди, Фернандиньо, Уокер, Агуэро.
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