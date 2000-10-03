«Шахтер» упустил победу над «Лионом», ведя 2:0

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Первый голевой момент возник у ворот «Шахтера» - на 11-й минуте Дембеле выскочил на свидание с Пятовым, но Андрей вовремя выбежал навстречу форварду «Лиона» и ликвидировал опасность.«Горняки» не стали затягивать с ответом и провели свою серию опасных выпадов. Майкон после передачи Тайсона с острого угла пробил выше ворот, хлесткий дальний удар Мораеса Лопеш перевел на угловой. Наконец, на 30-й минуте Марлос мог открывать счет, но получил не очень удобную передачу от Патрика и был вынужден пробивать правой ногой – вратарь «Лиона» забить натурализованному украинцу не позволил.И все же перед свистком на перерыв преимущество «Шахтера» привело к взятию ворот. Исмаили отличной передачей нашел Мораеса, а лучший бомбардир «горняков» в касание пробил в ближний угол и открыл счет своим еврокубковым голам в оранжево-черной футболке.Второй тайм «Шахтер» начал нервно, но на 55-й минуте гостям в контратаке удалось остудить пыл «Лиона». Мораес получил мяч на углу штрафной и тонким обводящим ударом в стиле Тьерри Анри удвоил преимущество «Шахтера».Удвоив счет, «Шахтер» должен был забивать еще и закрывать все вопросы о победителе матча. Увы, Мораес из убойного положения не оформил хет-трик, а Матвиенко после сольного прохода не успел ударить по воротам.Наказание не заставило себя ждать. «Лиону» понадобилось всего две минуты, чтобы вернуться в игру. На 70-й минуте Дембеле забил головой после подачи Фекира, а в следующей атаке никто из игроков «Шахтера» не помешал Дюбуа в касание замкнуть передачу Ауара.При счете 2:2 пошла игра на встречных курсах. «Лион» несколько раз откровенно простил оборону «Шахтера», украинцы также при любой возможности старались бежать вперед. И все же в этой зрелищной битве ближе к победе был «Шахтер» - на 90-й минуте Кайоде после эффектной передачи Марлоса пробил в перекладину.Следующий матч группового этапа Лиги Чемпионов для «Шахтера» будет домашним – 23 октября в Харькове команда Паулу Фонсеки примет «Манчестер Сити».Лион – Шахтер 2:2Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 – Мораес, 44, 55: Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87), Траоре (Депай, 63), Тузар, Фекир, Дембеле (Корне, 81).: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос (Фернандо Педро, 90), Майкон, Мораес (Кайоде, 83).Лион – 4, Манчестер Сити – 3, Шахтер – 2, Хоффенхайм – 1.