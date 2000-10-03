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Лига Чемпионов: «Ювентус» разбил «Янг Бойз», нули в Манчестере

Лига Чемпионов: «Ювентус» разбил «Янг Бойз», нули в МанчестереВ группе H после двух туров единоличное лидерство захватил «Ювентус».

Отсутствие Криштиану Роналду, получившего дисквалификацию за удаление в матче первого тура против «Валенсии», не помешало «Ювентусу» разгромить «Янг Бойз» и продлить свою победную серию со старта сезона до девяти матчей.

На 90 минут о потере Роналду заставил забыть Пауло Дибала – аргентинский вингер забил три мяча и стал четвертым футболистом после Филиппо Индзаги, Алессандро Дель Пьеро и Артуро Видаля, оформившим хет-трик за «Ювентус» в матче Лиги Чемпионов.

Ювентус - Янг Бойз 3:0
Голы: Дибала, 5, 33, 69

Ювентус: Щесны – Бардзальи, Бонуччи, Бенатья – Куадрадо, Пьянич (Хедира, 70), Матюиди (Джан, 46), Алекс Сандро – Бернардески, Манджукич (Кин, 78), Дибала.

Янг Бойз: фон Бальмоос – Шик, Камара, фон Берген, Бенито – Фасснахт (Ассале, 71), Соу, Саного (Лаупер, 46), Бертоне, Сулеймани (Нгамалеу, 71) – Оаро.

Предупреждения: Бертоне, Саного, Камара.

Удаление: Камара, 78

«Манчестер Юнайтед» не смог дожать «Валенсию» и продлил свою серию без побед до четырех матчей. «Красные дьяволы» были ближе к победе, но активности Погба и Лукаку оказалось недостаточно, чтобы распечатать ворота испанцев.

Команда Жозе Моуриньо в 23-й раз расписала нулевую ничью в Лиге Чемпионов. По этому показателю манкунианцам нет равных в истории еврокубка.

Манчестер Юнайтед – Валенсия 0:0 (0:0, 0:0)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Байи, Шоу, Валенсия, Смоллинг, Погба, Матич, Феллайни, Санчес (Марсьяль, 76), Рэшфорд, Лукаку.

Валенсия: Нето, Габриэл, Гайя, Пиччини, Гарай, Парехо, Коклен (Солер, 78), Кондогбиа, Гедеш (Черышев, 83), Батшуайи (Гамейро, 73), Родриго.

Предупреждения: Лукаку – Коклен, Родриго, Парехо, Пиччини, Гайя, Кондогбиа

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В третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов «Ювентус» на «Олд Траффорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Янг Бойз» примет «Валенсию».

Турнирная таблица: Ювентус – 6, Манчестер Юнайтед – 4, Валенсия – 1, Янг Бойз – 0.
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 Теги: Лига Чемпионов, Ювентус, Манчестер Юнайтед

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Сегодня, 00:12 » Автор: Иван Мартынов
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