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Лига Чемпионов: «Реал» проиграл в Москве, «Рома» разгромила чехов

Лига Чемпионов: «Реал» проиграл в Москве, «Рома» разгромила чеховМосковский ЦСКА сенсационно обыграл «Реал» и стал единоличным лидером группы G.

«Реал», несмотря на тотальное игровое преимущество (27:8 по ударам, 69 на 31% владения мячом), уступил ЦСКА и прервал результативную серию из 30 матчей в Лиге Чемпионов. Попутно «Сливочные» впервые с января 2007 года не смогли забить в трех матчах подряд.

Героем ЦСКА в этот вечер стал Никола Влашич – хорват забил победный мяч уже на второй минуте, воспользовавшись грубой ошибкой Крооса и провалом Варана при попытке отбора.

Трижды от пропущенного гола «Армейцев» после ударов Каземиро, Бензема и Мариано спасал каркас ворот.

ЦСКА - Реал 1:0
Гол: Влашич, 2

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин - Ахметов, Бийол - Влашич, Дзагоев (Ефремов, 65), Обляков (Кырнац, 90+8) - Чалов (Сигурдссон, 78)

Реал: Навас - Карвахаль (Одриосола, 43), Варан, Начо, Регильон - Себальос, Каземиро (Модрич, 58), Кроос - Васкес (Диас, 58), Бензема, Асенсио

Предупреждения: Бийол, Обляков, Акинфеев

Удаление: Акинфеев, 90+5

«Рома» после эмоциональной победы в дерби над «Лацио» покуражилась в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Викторией Плзень». Эдин Джеко стал первым футболистом в истории римлян, оформившим хет-трик в Лиге Чемпионов, а Джастин Клюйверт повторил успех своего знаменитого отца Патрика, забив в Лиге Чемпионов до 20-летия.

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Рома – Виктория Пльзень 5:0
Голы: Джеко, 3, 40, 90+2, Ундер, 64, Клюйверт, 73

Рома: Ольсен – Флоренци, Жуан, Фасио, Коларов (Лука Пеллегрини, 75) – Кристанте, Нзонзи, Лор.Пеллегрини (Дзаниоло, 75) – Ундер (Шик, 76), Джеко, Клюйверт

Виктория Пльзень: Кожачик – Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски – Прохазка, Грошовски – Земан (Экпай, 71), Горжава (Коларж, 64), Коваржик - Крменчик (Ржезничек, 78)

Предупреждение: Шик - Гейда

Турнирная таблица: ЦСКА – 4, Рома – 3, Реал – 3, Виктория Плзень – 1.
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 Теги: Лига Чемпионов, Реал, Рома

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Сегодня, 00:28 » Автор: Иван Мартынов
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