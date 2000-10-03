Лига Чемпионов: «Аякс» устоял в Мюнхене, «Бенфика» победила в Греции

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«Бавария» на «Альянц Арене» неожиданно не смогла обыграть «Аякс». Голландцы не стушевались перед грозным соперником и дали фавориту серьезный бой.В матче с обоюдными шансами «Аякс» нанес в два раза больше ударов в створ. У противоположных ворот также было горячо – голкипер голландцев Онана совершил несколько впечатляющих сэйвов, пропустив только после идеального удара Хуммельса, замкнувшего бильярдную навесную передачу Роббена.Бавария – Аякс 1:1Голы: Хуммельс, 4 – Мазрауи, 22: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 90), Алаба, Мартинес, Алькантара, Роббен (Хамес, 62), Мюллер, Рибери (Гнабри, 74), Левандовски.: Онана, Мазрауи, де Лигт, Вебер, Тальяфико, ван де Бек (де Вит, 75), Шене, Блинд, Зиеш, Тадич, Нерес (Дольберг, 85).Предупреждения: Мартинес, Хамес, Гнабри – ван де Бек, БлиндАЕК с Дмитрием Чигринским в стартовом составе в большинстве проиграл «Бенфике». Греки полностью провалили первый тайм, но после удаления Диаса смогли перевернуть ход игры.Когда казалось, что АЕК дожмет «Бенфику», хозяев дальним ударом шокировал вышедший на замену Семеду.АЕК -2:3Голы: Клонаридис, 53, 63 - Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семеду, 74: Баркас - Бакакис, Ойконому (Чосич, 68), Чигринский, Хульт - Галанопулос, Симоэс (Гало, 79) - Бакасетас, Клонаридис, Манталос - Понсе (Якумакис, 60): Влаходимос - Алмейда, Диаш, Конти, Гримальдо - Пицци (Семеду, 62), Фейса, Фернандеш - Сальвио (Лема, 46), Сеферович, СилваПредупреждения: Понсе, Бакасетас - Диаш, Алмейда, ГримальдоУдаление: Диас, 45+4В третьем туре «Аякс» в Амстердаме сыграет с «Бенфикой», а «Бавария» на выезде встретится с АЕКом.: Аякс – 4, Бавария – 4, Бенфика – 3, АЕК – 0.