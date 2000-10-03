Раздел: Спорт
Лига Чемпионов: «Аякс» устоял в Мюнхене, «Бенфика» победила в Греции
В группе E после второго тура в зоне плей-офф расположились «Бавария» и «Аякс».
«Бавария» на «Альянц Арене» неожиданно не смогла обыграть «Аякс». Голландцы не стушевались перед грозным соперником и дали фавориту серьезный бой.
В матче с обоюдными шансами «Аякс» нанес в два раза больше ударов в створ. У противоположных ворот также было горячо – голкипер голландцев Онана совершил несколько впечатляющих сэйвов, пропустив только после идеального удара Хуммельса, замкнувшего бильярдную навесную передачу Роббена.
Бавария – Аякс 1:1
Голы: Хуммельс, 4 – Мазрауи, 22
Бавария: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 90), Алаба, Мартинес, Алькантара, Роббен (Хамес, 62), Мюллер, Рибери (Гнабри, 74), Левандовски.
Аякс: Онана, Мазрауи, де Лигт, Вебер, Тальяфико, ван де Бек (де Вит, 75), Шене, Блинд, Зиеш, Тадич, Нерес (Дольберг, 85).
Предупреждения: Мартинес, Хамес, Гнабри – ван де Бек, Блинд
АЕК с Дмитрием Чигринским в стартовом составе в большинстве проиграл «Бенфике». Греки полностью провалили первый тайм, но после удаления Диаса смогли перевернуть ход игры.
Когда казалось, что АЕК дожмет «Бенфику», хозяев дальним ударом шокировал вышедший на замену Семеду.
АЕК - Бенфика 2:3
Голы: Клонаридис, 53, 63 - Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семеду, 74
АЕК: Баркас - Бакакис, Ойконому (Чосич, 68), Чигринский, Хульт - Галанопулос, Симоэс (Гало, 79) - Бакасетас, Клонаридис, Манталос - Понсе (Якумакис, 60)
Бенфика: Влаходимос - Алмейда, Диаш, Конти, Гримальдо - Пицци (Семеду, 62), Фейса, Фернандеш - Сальвио (Лема, 46), Сеферович, Силва
Предупреждения: Понсе, Бакасетас - Диаш, Алмейда, Гримальдо
Удаление: Диас, 45+4
Читайте также: Лига Чемпионов: «Бенфика» обыграла «Фенербахче», «Аякс» упустил победу над «Стандардом»
В третьем туре «Аякс» в Амстердаме сыграет с «Бенфикой», а «Бавария» на выезде встретится с АЕКом.
Турнирная таблица: Аякс – 4, Бавария – 4, Бенфика – 3, АЕК – 0.
«Бавария» на «Альянц Арене» неожиданно не смогла обыграть «Аякс». Голландцы не стушевались перед грозным соперником и дали фавориту серьезный бой.
В матче с обоюдными шансами «Аякс» нанес в два раза больше ударов в створ. У противоположных ворот также было горячо – голкипер голландцев Онана совершил несколько впечатляющих сэйвов, пропустив только после идеального удара Хуммельса, замкнувшего бильярдную навесную передачу Роббена.
Бавария – Аякс 1:1
Голы: Хуммельс, 4 – Мазрауи, 22
Бавария: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 90), Алаба, Мартинес, Алькантара, Роббен (Хамес, 62), Мюллер, Рибери (Гнабри, 74), Левандовски.
Аякс: Онана, Мазрауи, де Лигт, Вебер, Тальяфико, ван де Бек (де Вит, 75), Шене, Блинд, Зиеш, Тадич, Нерес (Дольберг, 85).
Предупреждения: Мартинес, Хамес, Гнабри – ван де Бек, Блинд
АЕК с Дмитрием Чигринским в стартовом составе в большинстве проиграл «Бенфике». Греки полностью провалили первый тайм, но после удаления Диаса смогли перевернуть ход игры.
Когда казалось, что АЕК дожмет «Бенфику», хозяев дальним ударом шокировал вышедший на замену Семеду.
АЕК - Бенфика 2:3
Голы: Клонаридис, 53, 63 - Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семеду, 74
АЕК: Баркас - Бакакис, Ойконому (Чосич, 68), Чигринский, Хульт - Галанопулос, Симоэс (Гало, 79) - Бакасетас, Клонаридис, Манталос - Понсе (Якумакис, 60)
Бенфика: Влаходимос - Алмейда, Диаш, Конти, Гримальдо - Пицци (Семеду, 62), Фейса, Фернандеш - Сальвио (Лема, 46), Сеферович, Силва
Предупреждения: Понсе, Бакасетас - Диаш, Алмейда, Гримальдо
Удаление: Диас, 45+4
Читайте также: Лига Чемпионов: «Бенфика» обыграла «Фенербахче», «Аякс» упустил победу над «Стандардом»
В третьем туре «Аякс» в Амстердаме сыграет с «Бенфикой», а «Бавария» на выезде встретится с АЕКом.
Турнирная таблица: Аякс – 4, Бавария – 4, Бенфика – 3, АЕК – 0.
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