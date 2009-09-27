Ломаченко назвал боксера, которому проиграл бы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ломаченко в мае текущего года нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и в рекордные сроки стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Теперь Василий нацелен собрать все пояса в легком весе, а смена весовой категории в его ближайшие планы не входит.Крупнейший вызов в карьере Ломаченко может обеспечить чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО). Впрочем, Василий сейчас не готов перепрыгнуть через две весовых категории и драться со своим ближайшим преследователем по рейтингу лучших боксеров мира.«Я считаю, что Кроуфорд слишком большой. Если я встречусь с Теренсом Кроуфордом сейчас - я думаю, что проиграю этот бой, но в будущем может быть это произойдет», - сказал Ломаченко в интервью британскому телеканалу «Boxnation».Василий Ломаченко 8 декабря проведет объединительный бой с чемпионом WBO в легком весе Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).