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Раздел: Спорт  
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Ломаченко назвал боксера, которому проиграл бы

Ломаченко назвал боксера, которому проиграл быЧемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) трезво оценивает свои силы в вопросе о переходе в новую весовую категорию.

Ломаченко в мае текущего года нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и в рекордные сроки стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Теперь Василий нацелен собрать все пояса в легком весе, а смена весовой категории в его ближайшие планы не входит.

Крупнейший вызов в карьере Ломаченко может обеспечить чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО). Впрочем, Василий сейчас не готов перепрыгнуть через две весовых категории и драться со своим ближайшим преследователем по рейтингу лучших боксеров мира.

«Я считаю, что Кроуфорд слишком большой. Если я встречусь с Теренсом Кроуфордом сейчас - я думаю, что проиграю этот бой, но в будущем может быть это произойдет», - сказал Ломаченко в интервью британскому телеканалу «Boxnation».

Читайте также: Ломаченко проведет бой с чемпионом WBA в легком весе

Василий Ломаченко 8 декабря проведет объединительный бой с чемпионом WBO в легком весе Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).
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 Теги: Ломаченко, Кроуфорд, бокс

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Сегодня, 13:10 » Автор: Иван Мартынов
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