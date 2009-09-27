Ассист Коноплянки помог «Шальке» в Лиге Чемпионов обыграть «Локомотив»

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На выездной матч с «Локомотивом» Коноплянка вышел в стартовом составе. Евгений традиционно активничал на левом фланге, нанеся 3 удара по воротам и совершив 5 обводок.Ключевое действие Коноплянка совершил на 88-й минуте – Евгений качественной подачей с углового в штрафной нашел Уэстона Маккенни, а 20-летний полузащитник «Шальке» головой переправил мяч в ближний угол.Коноплянка провел 8-й матч в групповом этапе Лиги Чемпионов. На счету лидера сборной Украины 2 гола (оба – в составе «Севильи») и 2 результативных передачи.Портал «WhoScored» признал Коноплянку вторым лучшим игроком матча. Украинец получил 7,8 балла, уступив звание игрока матча автору победного гола.Локомотив –0:1Гол: Маккенни, 88: Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Идову, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук (Денисов, 72), Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер: Фэрманн, Сане, Налдо, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Калиджури, Маскарель (Сердар, 46), Маккенни, Коноплянка, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72)Предупреждения: Хеведес, Кверквелия, Игнатьев – Маскарель, Маккенни