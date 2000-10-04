Лига Чемпионов: выездные победы «Барселоны» и «Интера»

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«Барселона» в гостевом матче с «Тоттенхэмом» показала признаки выздоровления после серии невзрачных поединков на внутренней арене. Каталонцы усилиями Филиппе Коутиньо уже на второй минуте вышли вперед, а когда хозяева во втором тайме попытались вернуться в игру, за дело взялся ЛионельМесси, двумя голам погасивший вероятность камбэка.Второй гол Месси стал для «Барселоны» 300-м на групповом этапе Лиги Чемпионов. По этому показателю «блаугранас» уступают только «Реалу» (324).Тоттенхэм -2:4Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 - Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис - Уинкс, Ваньяма (Дайер, 57) - Моура, Ламела (Льоренте, 79), Сон Хын Мин (Сиссоко, 67) - Кейн: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Артур (Видаль, 87), Бускетс (Вермален, 90+1), Ракитич - Месси, Л. Суарес, Коутиньо (Рафинья, 83)Предупреждения: Альдервейрельд, Ваньяма, Ламела, Кейн, Дайер - Артур, Бускетс«Интер» после волевой победы в домашнем матче с «Тоттенхэмом» повторил тот же трюк и в гостевом противостоянии с «ПСВ», причем оба победных гола забил лидер атак «нерадзурри» Мауро Икарди.Ключевой момент матча произошел в концовке первого тайма, когда Раджа Наингголан после затяжной атаки ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. После перерыва Икарди хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем, после чего «Интер» без особых проблем сохранил победный счет.ПСВ –1:2Голы: Росарио, 27 – Наингголан, 44, Икарди, 60: Зут – Думфрис, Виргевер, Швааб, Тасенде – Хендрикс, Росарио – Бергвейн, Перейро (Мален, 75), Лозано – де ЙонгХанданович – Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кандрева, 90), Наингголан (Валеро, 86), Перишич – ИкардиПредупреждения: Ханданович, Д'Амброзио, АсамоаБарселона – 6, Интер – 6, Тоттенхэм – 0, ПСВ – 0.