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Лига Чемпионов: выездные победы «Барселоны» и «Интера»

Лига Чемпионов: выездные победы «Барселоны» и «Интера»В группе B после двух туров серьезную заявку на беспроблемный выход в плей-офф сделали «Барселона» и «Интер».

«Барселона» в гостевом матче с «Тоттенхэмом» показала признаки выздоровления после серии невзрачных поединков на внутренней арене. Каталонцы усилиями Филиппе Коутиньо уже на второй минуте вышли вперед, а когда хозяева во втором тайме попытались вернуться в игру, за дело взялся Лионель
Месси, двумя голам погасивший вероятность камбэка.

Второй гол Месси стал для «Барселоны» 300-м на групповом этапе Лиги Чемпионов. По этому показателю «блаугранас» уступают только «Реалу» (324).

Тоттенхэм - Барселона 2:4
Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 - Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис - Уинкс, Ваньяма (Дайер, 57) - Моура, Ламела (Льоренте, 79), Сон Хын Мин (Сиссоко, 67) - Кейн

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Артур (Видаль, 87), Бускетс (Вермален, 90+1), Ракитич - Месси, Л. Суарес, Коутиньо (Рафинья, 83)

Предупреждения: Альдервейрельд, Ваньяма, Ламела, Кейн, Дайер - Артур, Бускетс

«Интер» после волевой победы в домашнем матче с «Тоттенхэмом» повторил тот же трюк и в гостевом противостоянии с «ПСВ», причем оба победных гола забил лидер атак «нерадзурри» Мауро Икарди.

Ключевой момент матча произошел в концовке первого тайма, когда Раджа Наингголан после затяжной атаки ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. После перерыва Икарди хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем, после чего «Интер» без особых проблем сохранил победный счет.

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ПСВ – Интер 1:2
Голы: Росарио, 27 – Наингголан, 44, Икарди, 60

ПСВ: Зут – Думфрис, Виргевер, Швааб, Тасенде – Хендрикс, Росарио – Бергвейн, Перейро (Мален, 75), Лозано – де Йонг

Интер: Ханданович – Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кандрева, 90), Наингголан (Валеро, 86), Перишич – Икарди

Предупреждения: Ханданович, Д'Амброзио, Асамоа

Турнирная таблица: Барселона – 6, Интер – 6, Тоттенхэм – 0, ПСВ – 0.
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 Теги: Лига Чемпионов, Барселона, Интер

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Сегодня, 00:03 » Автор: Иван Мартынов
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