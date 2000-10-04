Раздел: Спорт
Лига Чемпионов: выездные победы «Барселоны» и «Интера»
В группе B после двух туров серьезную заявку на беспроблемный выход в плей-офф сделали «Барселона» и «Интер».
«Барселона» в гостевом матче с «Тоттенхэмом» показала признаки выздоровления после серии невзрачных поединков на внутренней арене. Каталонцы усилиями Филиппе Коутиньо уже на второй минуте вышли вперед, а когда хозяева во втором тайме попытались вернуться в игру, за дело взялся Лионель
Месси, двумя голам погасивший вероятность камбэка.
Второй гол Месси стал для «Барселоны» 300-м на групповом этапе Лиги Чемпионов. По этому показателю «блаугранас» уступают только «Реалу» (324).
Тоттенхэм - Барселона 2:4
Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 - Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90
Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис - Уинкс, Ваньяма (Дайер, 57) - Моура, Ламела (Льоренте, 79), Сон Хын Мин (Сиссоко, 67) - Кейн
Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Артур (Видаль, 87), Бускетс (Вермален, 90+1), Ракитич - Месси, Л. Суарес, Коутиньо (Рафинья, 83)
Предупреждения: Альдервейрельд, Ваньяма, Ламела, Кейн, Дайер - Артур, Бускетс
«Интер» после волевой победы в домашнем матче с «Тоттенхэмом» повторил тот же трюк и в гостевом противостоянии с «ПСВ», причем оба победных гола забил лидер атак «нерадзурри» Мауро Икарди.
Ключевой момент матча произошел в концовке первого тайма, когда Раджа Наингголан после затяжной атаки ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. После перерыва Икарди хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем, после чего «Интер» без особых проблем сохранил победный счет.
Читайте также: Лига Чемпионов: выездные победы «Атлетико» и «Боруссии» Д
ПСВ – Интер 1:2
Голы: Росарио, 27 – Наингголан, 44, Икарди, 60
ПСВ: Зут – Думфрис, Виргевер, Швааб, Тасенде – Хендрикс, Росарио – Бергвейн, Перейро (Мален, 75), Лозано – де Йонг
Интер: Ханданович – Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кандрева, 90), Наингголан (Валеро, 86), Перишич – Икарди
Предупреждения: Ханданович, Д'Амброзио, Асамоа
Турнирная таблица: Барселона – 6, Интер – 6, Тоттенхэм – 0, ПСВ – 0.
«Барселона» в гостевом матче с «Тоттенхэмом» показала признаки выздоровления после серии невзрачных поединков на внутренней арене. Каталонцы усилиями Филиппе Коутиньо уже на второй минуте вышли вперед, а когда хозяева во втором тайме попытались вернуться в игру, за дело взялся Лионель
Месси, двумя голам погасивший вероятность камбэка.
Второй гол Месси стал для «Барселоны» 300-м на групповом этапе Лиги Чемпионов. По этому показателю «блаугранас» уступают только «Реалу» (324).
Тоттенхэм - Барселона 2:4
Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 - Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90
Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис - Уинкс, Ваньяма (Дайер, 57) - Моура, Ламела (Льоренте, 79), Сон Хын Мин (Сиссоко, 67) - Кейн
Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Артур (Видаль, 87), Бускетс (Вермален, 90+1), Ракитич - Месси, Л. Суарес, Коутиньо (Рафинья, 83)
Предупреждения: Альдервейрельд, Ваньяма, Ламела, Кейн, Дайер - Артур, Бускетс
«Интер» после волевой победы в домашнем матче с «Тоттенхэмом» повторил тот же трюк и в гостевом противостоянии с «ПСВ», причем оба победных гола забил лидер атак «нерадзурри» Мауро Икарди.
Ключевой момент матча произошел в концовке первого тайма, когда Раджа Наингголан после затяжной атаки ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. После перерыва Икарди хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем, после чего «Интер» без особых проблем сохранил победный счет.
Читайте также: Лига Чемпионов: выездные победы «Атлетико» и «Боруссии» Д
ПСВ – Интер 1:2
Голы: Росарио, 27 – Наингголан, 44, Икарди, 60
ПСВ: Зут – Думфрис, Виргевер, Швааб, Тасенде – Хендрикс, Росарио – Бергвейн, Перейро (Мален, 75), Лозано – де Йонг
Интер: Ханданович – Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кандрева, 90), Наингголан (Валеро, 86), Перишич – Икарди
Предупреждения: Ханданович, Д'Амброзио, Асамоа
Турнирная таблица: Барселона – 6, Интер – 6, Тоттенхэм – 0, ПСВ – 0.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
80
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные комментарии от гениев остроумия
- Прикольные комиксы о том, как выглядят современные мужчины
- Пользователи соцсетей с юмором рассказали о стыдных жизненных ситуациях
- Оппозиция в Венгрии поддерживает вступление Украины в НАТО
- Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
- НАБУ вернуло в госбюджет огромную сумму
- Смешные ситуации, в которые могут попасть лишь коммунальщики
- Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
- Конфуз оленя под популярную песню насмешил весь мир
- Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
- В Константиновке полицейские задержали двух сепаратистов
- Ще один проросійський випад від Тимошенко
- В США трое медвежат устроили «рейд» по мусорным бакам
- Секрет Полішинеля від ГУР МОУ
- Российские военные насмешили «достижениями» во время учений
- «Самопомощь» и «Батькивщина» лоббируют ослабление санкций
- Подайте жалобную книгу
- Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе
- СМИ узнали о крупной партии американского оружия для Украины
- Главный вызов для украинцев
- Умора: депутата выгнали с работы из-за таблетки от кашля
- Накануне выборов в Украине активизировались российские спецслужбы
- Ошибка в анкете сделала из британки «террористку»
- Что намешано в чане путинского ада
- Болтающая по телефону собака стала звездой фотожаб
- Шесть мифов о рынке земли
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
Оставьте свой комментарий