Лига Чемпионов: «Наполи» остановил «Ливерпуль», «ПСЖ» разбил сербов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Ливерпуль» в Неаполе потерпел первое поражение на групповом этапе Лиги Чемпионов под руководством Юргена Клоппа. Прошлогодний финалист турнира на «Сан-Паоло» был не похож сам на себя – Мохаммед Салах и компания за 90 минут нанесли лишь четыре удара в сторону ворот хозяев и ни разу не пробили в створ, чего с «Ливерпулем» в Лиге Чемпионов не случалось с 2006 года.«Наполи» весь матч пытался вскрыть оборону «Ливерпуля», и на 90-й минуте команда Карло Анчелотти добилась своего. Кальехон с правого фланга выдал идеальный прострел на Инсинье, а капитан «Наполи» в падении переправил мяч в пустые ворота.- Ливерпуль 1:0Голы: Инсинье, 90: Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руи – Аллан, Хамшик (Зьелински, 81), Руис (Верди, 68) – Кальехон, Инсинье - Милик (Мертенс, 68): Аллисон – Александр-Арнольд, ван Дайк, Гомес, Робертсон – Милнер (Фабиньо, 76), Кейта (Хендерсон, 19), Вийналдум – Салах, Фирмино, Мане(Старридж, 88)Предупреждения: Кулибали - МилнерУ «ПСЖ» ожидаемо не возникло никаких проблем в домашнем матче с «Црвеной Звездой». В этот вечер в Париже блистал Неймар, ставший третьим бразильцем после Луиса Адриано и Адриано, оформившим больше одного хет-трика в Лиге Чемпионов. Попутно Неймар забил 30-й гол в Лиге Чемпионов и поравнялся по этому показателю с Кака.Неймар дважды огорчил «Црвену Звезду» прямыми ударами со штрафного. В последний раз подобное в Лиге Чемпионов произошло в 2009 году, когда Криштиану Роналду реализовал два стандарта в матче с «Цюрихом».- Црвена Звезда 6:1Голы: Неймар 20, 22, 81, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 - Марин, 74.: Ареола – Менье, Маркиньос, Силва (Керер, 76), Бернат – Рабьо, Вератти – Мбаппе (Чупо-Мотинг, 76), Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82) – Кавани: Борьян – Стойкович, Савич (Бабич, 46), Дегенек, Родич – Крстичич, Йовичич – Симич (Павков, 46), Чаушич, Марин – Бен (Эбесилио, 73)Предупреждения: Павков, Стойкович: Наполи – 4, Ливерпуль – 3, ПСЖ – 3, Црвена Звезда – 0.