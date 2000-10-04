Раздел: Спорт
Лига Чемпионов: «Наполи» остановил «Ливерпуль», «ПСЖ» разбил сербов
Вице-чемпион Италии «Наполи» после двух туров неожиданно возглавил «Группу смерти» Лиги Чемпионов.
«Ливерпуль» в Неаполе потерпел первое поражение на групповом этапе Лиги Чемпионов под руководством Юргена Клоппа. Прошлогодний финалист турнира на «Сан-Паоло» был не похож сам на себя – Мохаммед Салах и компания за 90 минут нанесли лишь четыре удара в сторону ворот хозяев и ни разу не пробили в створ, чего с «Ливерпулем» в Лиге Чемпионов не случалось с 2006 года.
«Наполи» весь матч пытался вскрыть оборону «Ливерпуля», и на 90-й минуте команда Карло Анчелотти добилась своего. Кальехон с правого фланга выдал идеальный прострел на Инсинье, а капитан «Наполи» в падении переправил мяч в пустые ворота.
Наполи - Ливерпуль 1:0
Голы: Инсинье, 90
Наполи: Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руи – Аллан, Хамшик (Зьелински, 81), Руис (Верди, 68) – Кальехон, Инсинье - Милик (Мертенс, 68)
Ливерпуль: Аллисон – Александр-Арнольд, ван Дайк, Гомес, Робертсон – Милнер (Фабиньо, 76), Кейта (Хендерсон, 19), Вийналдум – Салах, Фирмино, Мане
(Старридж, 88)
Предупреждения: Кулибали - Милнер
У «ПСЖ» ожидаемо не возникло никаких проблем в домашнем матче с «Црвеной Звездой». В этот вечер в Париже блистал Неймар, ставший третьим бразильцем после Луиса Адриано и Адриано, оформившим больше одного хет-трика в Лиге Чемпионов. Попутно Неймар забил 30-й гол в Лиге Чемпионов и поравнялся по этому показателю с Кака.
Неймар дважды огорчил «Црвену Звезду» прямыми ударами со штрафного. В последний раз подобное в Лиге Чемпионов произошло в 2009 году, когда Криштиану Роналду реализовал два стандарта в матче с «Цюрихом».
Читайте также: Лига Чемпионов: «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ», ничья в Белграде
ПСЖ - Црвена Звезда 6:1
Голы: Неймар 20, 22, 81, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 - Марин, 74.
ПСЖ: Ареола – Менье, Маркиньос, Силва (Керер, 76), Бернат – Рабьо, Вератти – Мбаппе (Чупо-Мотинг, 76), Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82) – Кавани
Црвена Звезда: Борьян – Стойкович, Савич (Бабич, 46), Дегенек, Родич – Крстичич, Йовичич – Симич (Павков, 46), Чаушич, Марин – Бен (Эбесилио, 73)
Предупреждения: Павков, Стойкович
Турнирная таблица: Наполи – 4, Ливерпуль – 3, ПСЖ – 3, Црвена Звезда – 0.
«Ливерпуль» в Неаполе потерпел первое поражение на групповом этапе Лиги Чемпионов под руководством Юргена Клоппа. Прошлогодний финалист турнира на «Сан-Паоло» был не похож сам на себя – Мохаммед Салах и компания за 90 минут нанесли лишь четыре удара в сторону ворот хозяев и ни разу не пробили в створ, чего с «Ливерпулем» в Лиге Чемпионов не случалось с 2006 года.
«Наполи» весь матч пытался вскрыть оборону «Ливерпуля», и на 90-й минуте команда Карло Анчелотти добилась своего. Кальехон с правого фланга выдал идеальный прострел на Инсинье, а капитан «Наполи» в падении переправил мяч в пустые ворота.
Наполи - Ливерпуль 1:0
Голы: Инсинье, 90
Наполи: Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руи – Аллан, Хамшик (Зьелински, 81), Руис (Верди, 68) – Кальехон, Инсинье - Милик (Мертенс, 68)
Ливерпуль: Аллисон – Александр-Арнольд, ван Дайк, Гомес, Робертсон – Милнер (Фабиньо, 76), Кейта (Хендерсон, 19), Вийналдум – Салах, Фирмино, Мане
(Старридж, 88)
Предупреждения: Кулибали - Милнер
У «ПСЖ» ожидаемо не возникло никаких проблем в домашнем матче с «Црвеной Звездой». В этот вечер в Париже блистал Неймар, ставший третьим бразильцем после Луиса Адриано и Адриано, оформившим больше одного хет-трика в Лиге Чемпионов. Попутно Неймар забил 30-й гол в Лиге Чемпионов и поравнялся по этому показателю с Кака.
Неймар дважды огорчил «Црвену Звезду» прямыми ударами со штрафного. В последний раз подобное в Лиге Чемпионов произошло в 2009 году, когда Криштиану Роналду реализовал два стандарта в матче с «Цюрихом».
Читайте также: Лига Чемпионов: «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ», ничья в Белграде
ПСЖ - Црвена Звезда 6:1
Голы: Неймар 20, 22, 81, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 - Марин, 74.
ПСЖ: Ареола – Менье, Маркиньос, Силва (Керер, 76), Бернат – Рабьо, Вератти – Мбаппе (Чупо-Мотинг, 76), Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82) – Кавани
Црвена Звезда: Борьян – Стойкович, Савич (Бабич, 46), Дегенек, Родич – Крстичич, Йовичич – Симич (Павков, 46), Чаушич, Марин – Бен (Эбесилио, 73)
Предупреждения: Павков, Стойкович
Турнирная таблица: Наполи – 4, Ливерпуль – 3, ПСЖ – 3, Црвена Звезда – 0.
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