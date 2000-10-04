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Лига Чемпионов: «Атлетико» и «Боруссия» Д берут по три очка

Лига Чемпионов: «Атлетико» и «Боруссия» Д берут по три очкаВ группе А после двух туров уверенно лидируют «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

«Матрасники» в непростом матче обыграли «Брюгге». Гости за всю игру нанесли лишь один удар в створ ворот Облака, но при этом практически до финального свистка претендовали на очки.

Сенсацию в Мадриде не допустил Антуан Гризманн, забивший 8000-й гол в истории Лиги Чемпионов. Француз оформил дубль и оказался всего в трех шагах от статуса лучшего бомбардира в истории «Атлетико». Пока же лидером остается Фернандо Торрес, забивший за столичный клуб 121 мяч в 350 матчах.

Атлетико – Брюгге 3:1
Голы: Гризманн, 28, 67, Коке, 90+4 – Груневелд, 39

Атлетико: Облак – Ариас, Годин, Хименес (Филипе Луис, 46), Эрнандес – Коке, Партей (Корреа, 63), Сауль, Лемар – Гризманн, Диего Коста (Родри, 69).

Брюгге: Летица – Денсвил, Пулен, Мехеле – Влитинк (Мата, 56), Ритс (Опенда, 75), Греневельд, Воммер, Ванакен – Схрейверс (Накамба, 56), Уэсли.

Предупреждения: Хименес, Эрнандес – Ритс, Опенда

«Боруссия» во втором тайме разбила «Монако» и приблизила отставку Леонарду Жардима, с треском провалившего старт нового сезона. В Дортмунде монегаски продлили свою серию без побед до девяти матчей.

Марко Ройс в концовке матча забил гол и поравнялся с Пьером-Эмериком Обамеянгом по количеству точных ударов в еврокубках (по 26 голов). Следующий мяч сделает немца лучшим бомбардиром «Боруссии» на международной арене.

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Боруссия Д - Монако 3:0
Голы: Ларсен, 51, Алькасер, 72, Ройс, 90+2

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Аканжи, Загаду, Диалло - Дилейни (Вайгль, 64), Витсель - Санчо (Филипп, 84), Вольф (Бруун Ларсен, 46), Ройс - Алькасер.

Монако: Бенальо (Субашич, 45) - Раджи, Глик, Жемерсон, Хенрикс - Тилеманс, Ахолу, - Сидибе, Головин (Шадли, 77), Силла (Грандсир, 70) - Фалькао.

Турнирная таблица: Боруссия Д – 6, Атлетико – 6, Брюгге – 0, Монако – 0.
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 Теги: Лига Чемпионов, Атлетико, Боруссия Д

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Сегодня, 00:33 » Автор: Иван Мартынов
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