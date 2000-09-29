Раздел: Спорт
Лига Европы: «Ворскла» в концовке дважды пропустила и проиграла «Спортингу»
Полтавская «Ворскла» во втором туре группового этапа Лиги Европы не удержала победу над «Спортингом».
«Ворскле» уже на 10-й минуте удалось выйти вперед – Кулач подобрал мяч на подступах к штрафной отличным ударом закрутил мяч в дальний угол.
Полтавчане не подпускали «Спортинг» к своим воротам и старались через позиционные атаки искать слабые места в обороне португальцев.
Только перед свистком на перерыв оборона «Ворсклы» дала сбой – Нани пробивал с линии вратарской, но Шуст не запаниковал и уверенно парировал удар в ближний угол.
Весь второй тайм «Ворскла» провела в обороне своих ворот. При этом у «Спортинга» был только один по-настоящему голевой момент – и вновь блестяще сыграл Шуст, не позволивший Монтеро забить гол-красавец ударом через себя.
Когда казалось, что «Ворскле» уже ничего не помешать одержать историческую победу в Лиге Европы, полтавчане за две минуты потеряли даже ничью. На 90-й минуте Монтеро технично отправил мяч в дальний угол, а в компенсированное время Кабрал в контратаке наказал хозяев за авантюрную попытку вырвать три очка.
Следующий матч в групповом этапе Лиги Европы «Ворскла» проведет на выезде – 25 октября подопечные Василия Сачко в Азербайджане сыграют с «Карабахом».
Читайте также: «Ворскла» дважды забила в Лондоне, но проиграла «Арсеналу»
Ворскла - Спортинг 1:2
Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90, Кабрал, 90+3
Карабах – Арсенал 0:2
Голы: Сократис, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 80
Турнирная таблица: Арсенал – 6, Спортинг – 6, Ворскла – 0, Карабах – 0.
«Ворскле» уже на 10-й минуте удалось выйти вперед – Кулач подобрал мяч на подступах к штрафной отличным ударом закрутил мяч в дальний угол.
Полтавчане не подпускали «Спортинг» к своим воротам и старались через позиционные атаки искать слабые места в обороне португальцев.
Только перед свистком на перерыв оборона «Ворсклы» дала сбой – Нани пробивал с линии вратарской, но Шуст не запаниковал и уверенно парировал удар в ближний угол.
Весь второй тайм «Ворскла» провела в обороне своих ворот. При этом у «Спортинга» был только один по-настоящему голевой момент – и вновь блестяще сыграл Шуст, не позволивший Монтеро забить гол-красавец ударом через себя.
Когда казалось, что «Ворскле» уже ничего не помешать одержать историческую победу в Лиге Европы, полтавчане за две минуты потеряли даже ничью. На 90-й минуте Монтеро технично отправил мяч в дальний угол, а в компенсированное время Кабрал в контратаке наказал хозяев за авантюрную попытку вырвать три очка.
Следующий матч в групповом этапе Лиги Европы «Ворскла» проведет на выезде – 25 октября подопечные Василия Сачко в Азербайджане сыграют с «Карабахом».
Читайте также: «Ворскла» дважды забила в Лондоне, но проиграла «Арсеналу»
Ворскла - Спортинг 1:2
Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90, Кабрал, 90+3
Карабах – Арсенал 0:2
Голы: Сократис, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 80
Турнирная таблица: Арсенал – 6, Спортинг – 6, Ворскла – 0, Карабах – 0.
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