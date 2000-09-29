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Раздел: Спорт  
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Лига Европы: «Динамо» теряет победу над «Яблонцем»

Лига Европы: «Динамо» теряет победу над «Яблонцем»Киевское «Динамо» во втором туре группового этапа Лиги Европы на выезде не смогло обыграть скромный «Яблонец».

Стартовые минуты матча для «Динамо» прошли по идеальному сценарию – на 8-й минуте Цыганков с передачи Морозюка отправил мяч в пустые ворота, а на 14-й Гармаш перехватил неточную передачу защитника «Яблонца» и точно пробил в дальний угол.

Ближе к середине первого тайма чехи пришли в себя и начали периодически тревожить оборону «Динамо». На 33-й минуте «Яблонец» так сократил отставание в счет – Говорка с лета пробил после подачи углового, а Бойко не выручил свою команду.

После перерыва «Динамо» настолько очевидно принялось играть на удержание счет, что второй гол от «Яблонца» стал делом времени. Так и произошло – на 81-й минуте Пиварич обрезался на своей половине поля, чем мгновенно воспользовался Травник, замкнувший дальнюю штангу.

При счете 2:2 киевляне активизировались, но было поздно. Вместо шести очков в матчах с «Астаной» и «Яблонцем» вице-чемпион Украины ухитрился взять только два.

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Яблонец – Динамо 2:2
Голы: Говорка, 33, Травник, 81 – Цыганков, 8, Гармаш, 15

Астана - Ренн 2:0
Голы: Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1

Турнирная таблица: Астана – 4, Ренн – 3, Динамо – 2, Яблонец – 1.
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 Теги: Лига Европы, Динамо, Яблонец

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Вчера, 23:58 » Автор: Иван Мартынов
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