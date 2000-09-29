Лига Европы: «Челси» побеждает, осечки «Лацио» и «Севильи»

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Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский провел 66 минут в выездном матче против «Сарпсборга», а его команда неожиданно уступила со счетом 1:3Форвард «Акхисара» Евгений Селезнев поучаствовал в голе в матче со «Стандардом», но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти турков от поражения в Бельгии.Украинские легионеры ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов со скамейки запасных наблюдали, как их одноклубники в Беларуси громят БАТЭ.Аполлон – Марсель 2:2Голы: Маркович, 74, Селайя, 90 – Пайе, 59, Луис Густаво, 67– Лацио 4:1Голы: Да Кошта, 4, 90, Костич, 28, Йович, 52 – Пароло, 23Айнтрахт – 6, Лацио – 3, Марсель – 1, Аполлон – 1.– Бешикташ 2:0Голы: Эркин, 53 (автогол), Розенберг, 76 (с пенальти)– Генк 3:1Голы: Мортенсен, 5, 63, Сакариассен, 54 – Троссард, 49: Сарпсборг – 3, Генк – 3, Бешикташ – 3, Мальме – 3.БАТЭ –1:4Голы: Скавыш, 61 – Прийович, 6, Лео Жаба, 11, 17, Пелкас, 73– Видеотон 1:0Гол: Мората, 70: Челси – 6, ПАОК – 3, БАТЭ – 3, Видеотон – 0.– Севилья 2:1Голы: Перейра, 72, Окриашвили, 88 – Нолито, 43– Акхисар 2:1Голы: Эмонд, 17, Джеперо, 40 – Айык, 32: Краснодар – 6, Севилья – 3, Стандард – 3, Акхисар – 0.– Рапид 3:1Голы: Морелос, 44, 90+4, Таверньер, 84 – Бериша, 42Спартак Москва – Вильярреал 3:3Голы: Зе Луиш, 34 (с пенальти), 82, Мельгарехо, 85 – Экамби, 13, Форналс, 49, Касорла, 90+6 (с пенальти): Рейнджерс – 4, Рапид – 3, Вильярреал – 2, Спартак – 1.