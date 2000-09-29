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Раздел: Спорт  
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Лига Европы: «Челси» побеждает, осечки «Лацио» и «Севильи»

Лига Европы: «Челси» побеждает, осечки «Лацио» и «Севильи»Завершен второй тур группового этапа Лиги Европы.

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский провел 66 минут в выездном матче против «Сарпсборга», а его команда неожиданно уступила со счетом 1:3

Форвард «Акхисара» Евгений Селезнев поучаствовал в голе в матче со «Стандардом», но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти турков от поражения в Бельгии.

Украинские легионеры ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов со скамейки запасных наблюдали, как их одноклубники в Беларуси громят БАТЭ.

Группа H

Аполлон – Марсель 2:2
Голы: Маркович, 74, Селайя, 90 – Пайе, 59, Луис Густаво, 67

Антрахт – Лацио 4:1
Голы: Да Кошта, 4, 90, Костич, 28, Йович, 52 – Пароло, 23

Турнирная таблица: Айнтрахт – 6, Лацио – 3, Марсель – 1, Аполлон – 1.

Группа I

Мальме – Бешикташ 2:0
Голы: Эркин, 53 (автогол), Розенберг, 76 (с пенальти)

Сарпсборг – Генк 3:1
Голы: Мортенсен, 5, 63, Сакариассен, 54 – Троссард, 49

Турнирная таблица: Сарпсборг – 3, Генк – 3, Бешикташ – 3, Мальме – 3.

Группа L

БАТЭ – ПАОК 1:4
Голы: Скавыш, 61 – Прийович, 6, Лео Жаба, 11, 17, Пелкас, 73

Челси – Видеотон 1:0
Гол: Мората, 70

Турнирная таблица: Челси – 6, ПАОК – 3, БАТЭ – 3, Видеотон – 0.

Группа J

Краснодар – Севилья 2:1
Голы: Перейра, 72, Окриашвили, 88 – Нолито, 43

Стандард – Акхисар 2:1
Голы: Эмонд, 17, Джеперо, 40 – Айык, 32

Турнирная таблица: Краснодар – 6, Севилья – 3, Стандард – 3, Акхисар – 0.

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Группа G

Рейнджерс – Рапид 3:1
Голы: Морелос, 44, 90+4, Таверньер, 84 – Бериша, 42

Спартак Москва – Вильярреал 3:3
Голы: Зе Луиш, 34 (с пенальти), 82, Мельгарехо, 85 – Экамби, 13, Форналс, 49, Касорла, 90+6 (с пенальти)

Турнирная таблица: Рейнджерс – 4, Рапид – 3, Вильярреал – 2, Спартак – 1.
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 Теги: Лига Европы, Челси, Лацио

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Сегодня, 00:17 » Автор: Иван Мартынов
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