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Матч Лиги Чемпионов «Шахтер» - «Лион» перенесен в Киев
Поединок шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» состоится в столице Украины.
Изначально «Шахтер» и «Лион» должны были сыграть в Харькове на стадионе «Металлист», однако введение в отдельных областях Украины военного положения изменило ситуацию.
Теперь же «Шахтер» официально подтвердил, что встреча с «Лионом» состоится 12 декабря в Киеве на НСК «Олимпийский».
Стоит отметить, что УЕФА во второй раз нарушил регламент проведения еврокубков, перенеся матч украинской команды на стадион, который не является резервным. Ранее «Ворскла» в групповом этапе Лиги Европы сыграла с «Арсеналом» в Киеве, хотя резервным стадионом полтавчане указали «Арену Львов». Этот же стадион является резервным и для «Шахтера».
Киев станет уже четвертым городом, в котором «Шахтер» проведет домашний матч Лиги Чемпионов. Из-за военного конфликта на Донбассе «горняки» в 2014 году покинули Донецк и перебрались во Львов, где проводили домашние матчи на протяжении двух сезонов. С января 2017 года чемпион Украины переехал в Харьков.
Читайте также: Матч Лиги Чемпионов «Шахтер» - «Лион» перенесен из Харькова
«Шахтер» и «Лион» 12 декабря в очном матче разыграют путевку в плей-офф Лиги Чемпионов. «Горнякам» для выхода из группы нужна только победа, французов устроит и ничья.
Изначально «Шахтер» и «Лион» должны были сыграть в Харькове на стадионе «Металлист», однако введение в отдельных областях Украины военного положения изменило ситуацию.
Теперь же «Шахтер» официально подтвердил, что встреча с «Лионом» состоится 12 декабря в Киеве на НСК «Олимпийский».
Стоит отметить, что УЕФА во второй раз нарушил регламент проведения еврокубков, перенеся матч украинской команды на стадион, который не является резервным. Ранее «Ворскла» в групповом этапе Лиги Европы сыграла с «Арсеналом» в Киеве, хотя резервным стадионом полтавчане указали «Арену Львов». Этот же стадион является резервным и для «Шахтера».
Киев станет уже четвертым городом, в котором «Шахтер» проведет домашний матч Лиги Чемпионов. Из-за военного конфликта на Донбассе «горняки» в 2014 году покинули Донецк и перебрались во Львов, где проводили домашние матчи на протяжении двух сезонов. С января 2017 года чемпион Украины переехал в Харьков.
Читайте также: Матч Лиги Чемпионов «Шахтер» - «Лион» перенесен из Харькова
«Шахтер» и «Лион» 12 декабря в очном матче разыграют путевку в плей-офф Лиги Чемпионов. «Горнякам» для выхода из группы нужна только победа, французов устроит и ничья.
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