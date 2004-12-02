Первый личный успех Юлии Джимы в Кубке мира. Видео гонки

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Джима показала только 24-й ход на лыжне, но в индивидуальной гонке от Юлии в первую очередь требовалась чистая стрельба, с чем она блестяще справилась, выбив 20 мишеней из 20! На последнем круге Джима в заочной борьбе с полячкой Моникой Хойниш сохранила 15-секундное преимущество и стала третьей олимпийской чемпионкой после Вали Семеренко и Елены Пидгрушной с личной победой в Кубке мира.На субботний спринт Джима выйдет в желтой майке лидера Кубка мира. Представительница Украины впервые с 2014 года возглавляет личный зачет соревнований.Благодаря победе Джимы в сегодняшней гонке Украина захватила лидерство в Кубке наций, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов.Медальная коллекция Юлии Джимы – набор мечты большинства биатлонистов. Киевлянка является олимпийской чемпионкой, двукратной вице-чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы и пятикратной победительницей этапов Кубка.