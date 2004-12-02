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Раздел: Спорт  
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Первый личный успех Юлии Джимы в Кубке мира. Видео гонки

Первый личный успех Юлии Джимы в Кубке мира. Видео гонкиУкраинская биатлонистка Юлия Джима в блестящем стиле выиграла индивидуальную гонку в Поклюке и открыла счет личным победам на этапах Кубка мира.

Джима показала только 24-й ход на лыжне, но в индивидуальной гонке от Юлии в первую очередь требовалась чистая стрельба, с чем она блестяще справилась, выбив 20 мишеней из 20! На последнем круге Джима в заочной борьбе с полячкой Моникой Хойниш сохранила 15-секундное преимущество и стала третьей олимпийской чемпионкой после Вали Семеренко и Елены Пидгрушной с личной победой в Кубке мира.

На субботний спринт Джима выйдет в желтой майке лидера Кубка мира. Представительница Украины впервые с 2014 года возглавляет личный зачет соревнований.



Благодаря победе Джимы в сегодняшней гонке Украина захватила лидерство в Кубке наций, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов.

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Медальная коллекция Юлии Джимы – набор мечты большинства биатлонистов. Киевлянка является олимпийской чемпионкой, двукратной вице-чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы и пятикратной победительницей этапов Кубка.
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 Теги: Кубок мира, Джима, биатлон

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Сегодня, 18:40 » Автор: Иван Мартынов
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