Раздел: Спорт
Первый личный успех Юлии Джимы в Кубке мира. Видео гонки
Украинская биатлонистка Юлия Джима в блестящем стиле выиграла индивидуальную гонку в Поклюке и открыла счет личным победам на этапах Кубка мира.
Джима показала только 24-й ход на лыжне, но в индивидуальной гонке от Юлии в первую очередь требовалась чистая стрельба, с чем она блестяще справилась, выбив 20 мишеней из 20! На последнем круге Джима в заочной борьбе с полячкой Моникой Хойниш сохранила 15-секундное преимущество и стала третьей олимпийской чемпионкой после Вали Семеренко и Елены Пидгрушной с личной победой в Кубке мира.
На субботний спринт Джима выйдет в желтой майке лидера Кубка мира. Представительница Украины впервые с 2014 года возглавляет личный зачет соревнований.
Благодаря победе Джимы в сегодняшней гонке Украина захватила лидерство в Кубке наций, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов.
Читайте также: Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира!
Медальная коллекция Юлии Джимы – набор мечты большинства биатлонистов. Киевлянка является олимпийской чемпионкой, двукратной вице-чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы и пятикратной победительницей этапов Кубка.
Джима показала только 24-й ход на лыжне, но в индивидуальной гонке от Юлии в первую очередь требовалась чистая стрельба, с чем она блестяще справилась, выбив 20 мишеней из 20! На последнем круге Джима в заочной борьбе с полячкой Моникой Хойниш сохранила 15-секундное преимущество и стала третьей олимпийской чемпионкой после Вали Семеренко и Елены Пидгрушной с личной победой в Кубке мира.
На субботний спринт Джима выйдет в желтой майке лидера Кубка мира. Представительница Украины впервые с 2014 года возглавляет личный зачет соревнований.
Благодаря победе Джимы в сегодняшней гонке Украина захватила лидерство в Кубке наций, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов.
Читайте также: Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира!
Медальная коллекция Юлии Джимы – набор мечты большинства биатлонистов. Киевлянка является олимпийской чемпионкой, двукратной вице-чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы и пятикратной победительницей этапов Кубка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
196
0
Также советуем посмотреть
- Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
- Сеть развеселила словестная «перепалка» Принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Новый хит: необычный зверек решил прокатиться в автомобиле
- О пособниках «химического» фронта Кремля из Украины
- Путин "засветился" на страницах нового комикса о "Супермене"
- Военное положение: людям в форме могут отказать в продаже спиртного
- В Сети смеются над первым котом в Фейсбук Порошенко
- Россия: две жизни ценой две тысячи евро
- Ребенок с сапогом на голове стал героем нового мема
- Украина одержала серьезную победу
- Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
- О новом подозреваемом в деле Гандзюк
- Чому Тимошенко не засудила підкуп виборців
- В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
- Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО
- Вы скажете всё через семь минут
- В Киеве разыскали «минера» Рады
- Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
- Об истории с адмиралом и Кантом
- Климкин оконфузился с фамилией своего коллеги
- Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения
- Три других тополя на Плющихе
- Сеть насмешили суррикаты, пытавшиеся «разбудить» плюшевого зайца
- В Минобороны рассказали, как проходят сборы резервистов
- СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76
- Хохма дня: ученые выяснили, какие мультики нравятся дельфинам
- Децентралізація: зупинити не можна продовжувати
- Нашел место: находчивый грузин десятилетиями хранил свою машину на балконе
- Радянський КДБ у Празі
- Украина приобретет канадские снайперские винтовки
Оставьте свой комментарий