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Раздел: Спорт  
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Джима поднялась на шестое место в рейтинге лучших биатлонисток в истории Украины

Джима поднялась на шестое место в рейтинге лучших биатлонисток в истории УкраиныЮлия Джима в Поклюке (Словения) отметилась первой личной победой в Кубке мира.

В индивидуальной гонке на 15 километров Джима совершила 20 точных выстрелов подряд, а на последнем круге в заочной борьбе с полячкой Моникой Хойниш не растеряла 15-секундное преимущество и стала восьмой украинкой, побеждавшей в личной гонке Кубка мира.

Biathlon.com.ua отмечает, что в истории украинского биатлона с учетом эстафет 12-ти спортсменам удавалось как минимум 10 раз подниматься на подиум в гонках Кубка мира. В этом списке доминируют женщины – 10 человек против Андрея Дерезимли и Сергея Семенова.

Только Елена Зубрилова (19), Елена Петрова (15), Валя и Вита Семеренко (по 11) могут похвастаться как минимум 10 личными подиумами. В эстафетах впереди Елена Петрова (19 подиумов), Елена Пидгрушная (18), Елена Зубрилова и Валя Семеренко (по 17).

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Топ-10 самых успешных биатлонистов сборной Украины по количеству подиумов в Кубке мира:

1. Елена Зубрилова – 55 (38 личных+17 в эстафетах)
2. Елена Петрова – 34 (15+19)
3. Валя Семеренко – 29 (11+17)

4. Елена Пидгрушная – 26 (8+18)
5. Вита Семеренко – 24 (11+13)
6. Юлия Джима – 21 (5+16)
7. Татьяна Водопьянова – 20 (5+15)
8. Андрей Дериземля – 13 (5+8)
9. Нина Лемеш – 13 (1+12)
10. Наталья Приказчикова – 12 (6+6)
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 Теги: Джима, биатлон, Украина

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Сегодня, 01:22 » Автор: Иван Мартынов
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