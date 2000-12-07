Раздел: Спорт
Джима поднялась на шестое место в рейтинге лучших биатлонисток в истории Украины
Юлия Джима в Поклюке (Словения) отметилась первой личной победой в Кубке мира.
В индивидуальной гонке на 15 километров Джима совершила 20 точных выстрелов подряд, а на последнем круге в заочной борьбе с полячкой Моникой Хойниш не растеряла 15-секундное преимущество и стала восьмой украинкой, побеждавшей в личной гонке Кубка мира.
Biathlon.com.ua отмечает, что в истории украинского биатлона с учетом эстафет 12-ти спортсменам удавалось как минимум 10 раз подниматься на подиум в гонках Кубка мира. В этом списке доминируют женщины – 10 человек против Андрея Дерезимли и Сергея Семенова.
Только Елена Зубрилова (19), Елена Петрова (15), Валя и Вита Семеренко (по 11) могут похвастаться как минимум 10 личными подиумами. В эстафетах впереди Елена Петрова (19 подиумов), Елена Пидгрушная (18), Елена Зубрилова и Валя Семеренко (по 17).
Читайте также: Вита Семеренко поднялась на шестое место в Кубке мира
Топ-10 самых успешных биатлонистов сборной Украины по количеству подиумов в Кубке мира:
1. Елена Зубрилова – 55 (38 личных+17 в эстафетах)
2. Елена Петрова – 34 (15+19)
3. Валя Семеренко – 29 (11+17)
4. Елена Пидгрушная – 26 (8+18)
5. Вита Семеренко – 24 (11+13)
6. Юлия Джима – 21 (5+16)
7. Татьяна Водопьянова – 20 (5+15)
8. Андрей Дериземля – 13 (5+8)
9. Нина Лемеш – 13 (1+12)
10. Наталья Приказчикова – 12 (6+6)
В индивидуальной гонке на 15 километров Джима совершила 20 точных выстрелов подряд, а на последнем круге в заочной борьбе с полячкой Моникой Хойниш не растеряла 15-секундное преимущество и стала восьмой украинкой, побеждавшей в личной гонке Кубка мира.
Biathlon.com.ua отмечает, что в истории украинского биатлона с учетом эстафет 12-ти спортсменам удавалось как минимум 10 раз подниматься на подиум в гонках Кубка мира. В этом списке доминируют женщины – 10 человек против Андрея Дерезимли и Сергея Семенова.
Только Елена Зубрилова (19), Елена Петрова (15), Валя и Вита Семеренко (по 11) могут похвастаться как минимум 10 личными подиумами. В эстафетах впереди Елена Петрова (19 подиумов), Елена Пидгрушная (18), Елена Зубрилова и Валя Семеренко (по 17).
Читайте также: Вита Семеренко поднялась на шестое место в Кубке мира
Топ-10 самых успешных биатлонистов сборной Украины по количеству подиумов в Кубке мира:
1. Елена Зубрилова – 55 (38 личных+17 в эстафетах)
2. Елена Петрова – 34 (15+19)
3. Валя Семеренко – 29 (11+17)
4. Елена Пидгрушная – 26 (8+18)
5. Вита Семеренко – 24 (11+13)
6. Юлия Джима – 21 (5+16)
7. Татьяна Водопьянова – 20 (5+15)
8. Андрей Дериземля – 13 (5+8)
9. Нина Лемеш – 13 (1+12)
10. Наталья Приказчикова – 12 (6+6)
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