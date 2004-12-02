«Шахтер» за шесть минут разгромил «Мариуполь»

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«Мариуполь» в ослабленном составе из-за отсутствия арендованных игроков более часа удерживал свои ворота на замке. Кто знает, удалось бы «Шахтеру» взять три очка, если бы не сумасшедший удар Тараса Степаненко 62-й минуте – полузащитник «горняков» в падении через себя выстрелил в противоход голкиперу хозяев.Сразу же после первого гола «Шахтер» закрепил свое преимущество – с ударом Исмаили Худжамов справился, но Мораесу никто не помешал забить свой 14-й гол в чемпионате.На 70-й минуте Марлос голом отметил свое возвращение в строй – натурализованный украинец в касание отправил мяч в сетку после дежурной голевой передачи Мораеса.Последний матч в 2018 году «Шахтер» сыграет 12 декабря в Киеве – в поединке с «Лионом» команда Паулу Фонсеки поспорит за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. «Мариуполь» уже может уходить в отпуск – в следующий раз команда проведет официальный матч в конце февраля 2019 года.Мариуполь -0:3Голы: Степаненко, 62, Мораес, 64, Марлос, 70: Худжамов - Белый (Билоконь, 76), Дава (Бугай, 71), Яворский, Федорчук - Быков, Демири, Полегенько (Быковский, 82), Тищенко - Мишнев - Вакула.: Пятов - Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Патрик, Степаненко - Болбат, Коваленко (Тотовицкий, 73), Дентиньо (Марлос, 20) - Мораес (Кайоде, 80).Предупреждения: Яворский, Дава, Худжамов, Белый - Кривцов.