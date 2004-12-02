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Мораес первым в Европе набрал 20 очков по системе гол+пас

Мораес первым в Европе набрал 20 очков по системе гол+пасБразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес – самый результативный футболист Европы.

Мораес в матче 18-го тура Премьер-лиги против «Мариуполя» (3:0) забил 14-й гол в сезоне и ассистировал на Марлоса. Экс-форварду донецкого «Металлурга» и «Динамо» понадобилось 17 матчей, чтобы набрать в чемпионате Украины 20 очков по системе гол+пас (14+6).

В чемпионате Украины ближайшими конкурентами Мораеса являются его одноклубник Тайсон (10 очков, 2+8) и лидер «Карпат» Марьян Швед (10 очков, 8+2).

Что касается топ-10 чемпионатов Европы согласно таблице коэффициентов УЕФА (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Португалия, Россия, Бельгия, Украина и Турция), то ближайший преследователь Мораеса играет в турецкой Суперлиге. Речь о форварде «Касымпаши» Мбайе Диане.

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Самые результативные футболисты топ-10 чемпионатов Европы:

1. Жуниор Мораес («Шахтер») – 20 очков (14 голов+6 передач)
2. Мбайе Диане («Касымпаша») – 18 (16+2)
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 16 (12+4)
4. Неймар («ПСЖ») – 16 (11+5)
5. Лионель Месси («Барселона) – 16 (9+7)
6. Себастьян Халлер («Айнтрахт») – 16 (9+7)
7. Ханс Ванакен («Брюгге») – 16 (6+10)
8. Криштиану Роналду («Ювентус») – 15 (10+5)
9. Флориан Товен («Марсель») – 13 (11+2)
10. Эмилиано Сала («Нант») – 14 (12+2)
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 Теги: Мораес, Шахтер, чемпионат Украины

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Сегодня, 20:15 » Автор: Иван Мартынов
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