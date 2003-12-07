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НХЛ: «Эдмонтон» разгромил «Миннесоту», победы «Далласа» и «Сент-Луиса»
За океаном продолжается регулярный чемпионат 102-го сезона в истории НХЛ.
«Эдмонтон» отпраздновал крупнейшую домашнюю победу над «Миннесотой» за последние 20 лет и вплотную подобрался к топ-4 Тихоокеанского дивизиона. Лидер «Ойлерз» Коннор МакДэвид набрал 4 очка (1+3) и стал пятым игроком в лиге, достигшим отметки в 40 баллов (15+25). Для немецкого легионера «Эдмонтона» Леона Драйзайтля вторая шайба в матче стала 90-й в НХЛ.
«Сент-Луис» на выезде неожиданно прервал победную серию «Виннипега». Главным героем матча стал голкипер гостей Джейк Аллен, который совершил 26 сэйвов и сделал 17-й шатаут в карьере. В истории «Блюз» чаще Аллена свои ворота в неприкосновенности сохраняли только два вратаря – Брайан Эллиотт и Ярослав Галак.
Для «Далласа» домашняя победа над «Сан-Хосе» стала четвертой подряд. Ключевым в матче стал отрезок в начале решающего периода – Миро Хейсканен вывел «Звезд» вперед, а Бретт Ричи спустя две минуты закрепил лидерство хозяев.
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Результаты матчей дня:
Даллас – Сан-Хосе – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Виннипег – Сент-Луис – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Эдмонтон – Миннесота – 7:2 (3:1, 0:0, 4:1)
Анахайм – Каролина – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
«Эдмонтон» отпраздновал крупнейшую домашнюю победу над «Миннесотой» за последние 20 лет и вплотную подобрался к топ-4 Тихоокеанского дивизиона. Лидер «Ойлерз» Коннор МакДэвид набрал 4 очка (1+3) и стал пятым игроком в лиге, достигшим отметки в 40 баллов (15+25). Для немецкого легионера «Эдмонтона» Леона Драйзайтля вторая шайба в матче стала 90-й в НХЛ.
«Сент-Луис» на выезде неожиданно прервал победную серию «Виннипега». Главным героем матча стал голкипер гостей Джейк Аллен, который совершил 26 сэйвов и сделал 17-й шатаут в карьере. В истории «Блюз» чаще Аллена свои ворота в неприкосновенности сохраняли только два вратаря – Брайан Эллиотт и Ярослав Галак.
Для «Далласа» домашняя победа над «Сан-Хосе» стала четвертой подряд. Ключевым в матче стал отрезок в начале решающего периода – Миро Хейсканен вывел «Звезд» вперед, а Бретт Ричи спустя две минуты закрепил лидерство хозяев.
Читайте также: НХЛ: «Тампа» сильнее «Сент-Луиса», победы «Вашингтона» и «Нью-Джерси»
Результаты матчей дня:
Даллас – Сан-Хосе – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Виннипег – Сент-Луис – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Эдмонтон – Миннесота – 7:2 (3:1, 0:0, 4:1)
Анахайм – Каролина – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
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