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Биатлон. Макарайнен выиграла спринт в Поклюке, Пидгрушная седьмая
Финская биатлонистка Кайса Макарайнен была быстрейшей в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.
Макарайнен безупречно отработала оба огневых рубежа, а традиционно великолепный ход на лыжне привел действующую чемпионку мира не только к 24-й победе в карьере, но и обеспечил ей неплохой отрыв от соперниц перед завтрашней гонкой преследования.
Компанию Макарайнен на подиуме составили Доротея Вирер и Жюстин Бреза, а в цветочной церемонии приняли участие Жюлья Симон, Лиза Виттоцци и Паулина Фиалкова.
Елена Пидгрушная за счет мощного последнего круга отыграла четыре позиции и финишировала на седьмом месте, что позволило капитану сборной Украины подняться в топ-10 личного зачета Кубка мира.
Юлия Джима, несмотря на идеальную стрельбу, показала лишь 20-й результат. Киевлянка потеряла лидерство в Кубке мира, пропустив вперед Доротею Вирер и Монику Хойниш.
Валентина Семеренко с идеальной стрельбой только 25-я. Анастасия Меркушина не попала в очковую зону, а Юлия Журавок не смогла отобраться в преследование.
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Кубок мира 2018-2019. Поклюка. Результаты спринта:
1. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+0) 20:08,1
2. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +14,8
3. Жюстин Бреза (Франция, 0+0) +42,1
...
7. Елена Пидгрушная (Украина, 0+0) +49,0
20. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:15,1
25. Валя Семеренко (Украина, 0+0) +1:22,7
46. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:50,8
85. Юлия Журавок (Украина, 1+0) +3:33,2
Макарайнен безупречно отработала оба огневых рубежа, а традиционно великолепный ход на лыжне привел действующую чемпионку мира не только к 24-й победе в карьере, но и обеспечил ей неплохой отрыв от соперниц перед завтрашней гонкой преследования.
Компанию Макарайнен на подиуме составили Доротея Вирер и Жюстин Бреза, а в цветочной церемонии приняли участие Жюлья Симон, Лиза Виттоцци и Паулина Фиалкова.
Елена Пидгрушная за счет мощного последнего круга отыграла четыре позиции и финишировала на седьмом месте, что позволило капитану сборной Украины подняться в топ-10 личного зачета Кубка мира.
Юлия Джима, несмотря на идеальную стрельбу, показала лишь 20-й результат. Киевлянка потеряла лидерство в Кубке мира, пропустив вперед Доротею Вирер и Монику Хойниш.
Валентина Семеренко с идеальной стрельбой только 25-я. Анастасия Меркушина не попала в очковую зону, а Юлия Журавок не смогла отобраться в преследование.
Читайте также: Биатлон. Кузьмина выиграла спринт в Оберхофе
Кубок мира 2018-2019. Поклюка. Результаты спринта:
1. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+0) 20:08,1
2. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +14,8
3. Жюстин Бреза (Франция, 0+0) +42,1
...
7. Елена Пидгрушная (Украина, 0+0) +49,0
20. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:15,1
25. Валя Семеренко (Украина, 0+0) +1:22,7
46. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:50,8
85. Юлия Журавок (Украина, 1+0) +3:33,2
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