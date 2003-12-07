Биатлон. Макарайнен выиграла спринт в Поклюке, Пидгрушная седьмая

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Макарайнен безупречно отработала оба огневых рубежа, а традиционно великолепный ход на лыжне привел действующую чемпионку мира не только к 24-й победе в карьере, но и обеспечил ей неплохой отрыв от соперниц перед завтрашней гонкой преследования.Компанию Макарайнен на подиуме составили Доротея Вирер и Жюстин Бреза, а в цветочной церемонии приняли участие Жюлья Симон, Лиза Виттоцци и Паулина Фиалкова.Елена Пидгрушная за счет мощного последнего круга отыграла четыре позиции и финишировала на седьмом месте, что позволило капитану сборной Украины подняться в топ-10 личного зачета Кубка мира.Юлия Джима, несмотря на идеальную стрельбу, показала лишь 20-й результат. Киевлянка потеряла лидерство в Кубке мира, пропустив вперед Доротею Вирер и Монику Хойниш.Валентина Семеренко с идеальной стрельбой только 25-я. Анастасия Меркушина не попала в очковую зону, а Юлия Журавок не смогла отобраться в преследование.1. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+0) 20:08,12. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +14,83. Жюстин Бреза (Франция, 0+0) +42,1...7. Елена Пидгрушная (Украина, 0+0) +49,020. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:15,125. Валя Семеренко (Украина, 0+0) +1:22,746. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:50,885. Юлия Журавок (Украина, 1+0) +3:33,2